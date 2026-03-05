Inondations: 15.000 familles bénéficiaires des aides financières directes

Un total de 15.000 familles ont bénéficié des aides financières directes d’un montant de 6.000 dirhams par famille, dans le cadre du programme gouvernemental d’aide et d’accompagnement en faveur des populations sinistrées suite aux inondations survenues dans le nord et l’ouest du Royaume, a annoncé, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.

Ces aides sont destinées spécifiquement aux familles ayant subi des risques liés aux inondations et ayant été contraintes de se déplacer vers des zones sûres, a précisé Fouzi Lekjaa lors d’un point de presse tenu à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, soulignant l’importance de garantir l’acheminement de l’aide à ses bénéficiaires.

Concernant les logements endommagés à des degrés divers, le ministre a affirmé qu’en application des instructions royales, le gouvernement interviendra en octroyant 15.000 dirhams à chaque ménage ayant regagné son domicile sinistré afin d’y effectuer la réhabilitation nécessaire, notant que cette aide s’étend également aux commerces impactés, auxquels le même montant a été alloué.

140.000 dirhams pour les habitations effondrées

Pour les familles dont les logements se sont totalement effondrés, notamment dans certaines zones rurales, Fouzi Lekjaa a indiqué qu’elles bénéficieront, sur la base des recensements des autorités locales, d’une aide de 140.000 dirhams par logement effondré afin de les aider à le reconstruire.

Parallèlement, il a signalé que ces inondations ont causé des dommages aux infrastructures, dont des ponts, routes et pistes, ajoutant que les services des départements ministériels concernés ainsi que les autorités locales ont engagé des opérations de réhabilitation et d’aménagement en fonction de l’ampleur des dégâts.

S’agissant du soutien au secteur agricole, le ministre a relevé qu’en exécution des instructions royales, le gouvernement allouera une aide directe aux agriculteurs impactés afin de leur permettre de mener une activité exceptionnelle durant cette campagne printanière, et de les accompagner dans leurs activités agricoles, qu’il s’agisse de l’élevage ou des cultures.

Et de poursuivre que les exploitations agricoles des zones touchées ont bénéficié de l’enveloppe financière nécessaire pour traiter rapidement la situation et garantir un retour à la normale.

Ce programme, doté d’une enveloppe globale de 3 milliards de dirhams dans ses différentes composantes, avec des conditions claires et définies, ne pose aucune difficulté ni sur le plan de la compréhension ni sur celui de la mise en œuvre, a conclu le ministre.