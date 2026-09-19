Economie

Sept barrages dépassent 80% de réalisation: le point sur les grands réservoirs en chantier

Les travaux du barrage Kheng Grou. (K.Sabbar/Le360)

Plus de 29,7 milliards de dirhams d’investissements et plus de 5 milliards de mètres cubes de capacité cumulée. C’est le coût et le potentiel des grands barrages actuellement en cours de construction ou de surélévation. Les détails.

Par Hajar Kharroubi
Le 19/09/2026 à 16h00

Sidi Abou, dans la province de Taounate, atteint 100% d’avancement. Son coût s’élève à 1.209 millions de dirhams (MDH) pour une capacité de 200 millions de mètres cubes (Mm³). Aït Ziat, dans la région du Haouz, affiche également 100% de réalisation avec un investissement de 1.942 MDH et une capacité de 185 Mm³. Son entrée en service est prévue en 2027.

Beni Azimane, situé dans la province de Driouch, progresse à 98% d’avancement. Le projet mobilise 1.482 MDH pour une capacité de 44 Mm³ et devrait être livré fin 2026. Oued Lakhdar, à Azilal, culmine à 86%. L’investissement atteint 1.717 MDH pour 150 Mm³ de stockage. L’achèvement des travaux est prévu en 2027.

Le chantier du barrage Beni Azimane dans la province de Driouch (M.Chellay/Le360.). Le360

Les travaux de surélévation du barrage Mokhtar Soussi, à Taroudant, atteignent 83,5% de réalisation avec 1.640 MDH investis et 280 Mm³ de capacité et une fin des travaux programmée en 2027. Targa Ou Madi, à Jerada, avance à 90% d’avancement. Le coût total du projet s’élève à 1.849 MDH pour une capacité de 287 Mm³, pour une livraison en 2027.

Parallèlement, Boulaouane, à Chichaoua, enregistre 81% de réalisation. Ce projet mobilise 1.356 MDH pour une capacité de 66 Mm³. L’achèvement des travaux est prévu en 2027. Les travaux de surélévation du barrage Mohammed V, dans la province de Taourirt, progressent à 77%. L’enveloppe budgétaire atteint 1.548 MDH pour 980 Mm³ de stockage. Sa mise en service sera en 2027.

Lire aussi : Barrages: les travaux de construction avancent à grands pas, des délais d’achèvement réduits jusqu’à trois ans

Kheng Grou, à Figuig, culmine à 78%. Ce barrage mobilise 1.384 MDH pour une capacité de 1.070 Mm³. Il sera livré en 2027. Tamri, dans la province d’Agadir, demeure le plus coûteux du lot. Son enveloppe budgétaire s’élève à 3.272 MDH pour une capacité de 204 Mm³. Son taux d’avancement plafonne à 39,5% pour une livraison prévue en 2029. Ce projet enregistre cependant une réduction de 33 mois sur sa durée initiale.

Les travaux du barrage Kheng Grou. (K.Sabbar/Le360). LE360

Ratba, à Taounate, affiche 55% de réalisation. L’investissement total atteint 4.369 MDH pour 1.900 Mm³ de stockage et un achèvement prévu en 2030. Ribat Khir, dans la province de Sefrou, atteint 26% d’avancement. Le projet mobilise 1.006 MDH pour 124 Mm³. La fin des travaux est prévue en 2029.

Le barrage Bou Ahmed, à Chefchaouen, progresse à 1%. Ce barrage représente un investissement de 3.001 MDH pour une capacité de 95 Mm³. Sa mise en service est prévue en 2030. Les travaux de surélévation du barrage d’Imfout restent au stade du lancement des travaux. Le projet mobilise 1.003 MDH pour 146 Mm³ et son achèvement est programmé en 2031.

BarrageProvinceTaux d’avancement (%)Coût (MDH)Capacité (Mm³)Fin des travaux
Sidi AbouTaounate1001.2092002026
Aït ZiatHaouz1001.9421852027
Beni AzimaneDriouch981.482442026
Oued LakhdarAzilal861.7171502027
Mokhtar Soussi (surélévation)Taroudant83,51.6402802027
Targa Ou MadiJerada901.8492872027
BoulaouaneChichaoua811.356662027
Mohammed V (surélévation)Taourirt771.5489802027
Kheng GrouFiguig781.3841.0702027
TamriAgadir39,53.2722042029
RatbaTaounate554.3691.9002030
Ribat KhirSefrou261.0061242029
Bou AhmedChefchaouen13.001952030
Imfout (surélévation)SettatStade de lancement1.0031462031
TOTAL29.7705.038

Selon le ministère, neuf grands barrages ont été achevés pour une capacité totale de 2 milliards de m³. Kadoussa, Tidas, Toudgha, Agdez, Fask, M’dez, Koudiat Borna, Ghiss et Sakia El Hamra, qui a connu des travaux de reconstruction, constituent ce premier lot. Le ministère a parallèlement lancé le remplissage anticipé de quatre réservoirs supplémentaires: Tamri en province d’Agadir, Aït Ziat dans la région du Haouz, Sidi Abou dans la province de Taounate, et Beni Azimane dans la province de Driouch.

Le ministère a programmé la construction de 155 petits barrages entre 2022 et 2027 pour un investissement total de 6.236 MDH. Seize sont d’ores et déjà achevés et 15 autres avancent, dont 7 réalisés en partenariat entre les ministères de l’Équipement et de l’Eau et de l’Intérieur. Le ministère lancera 30 appels d’offres avant fin 2026.

Concernant les barrages moyens, 4 projets restent en construction pour 1,9 milliard de dirhams. Aïn Qassab à Benslimane, Tassa Ouirgane au Haouz, Masalit à Tata et Sidi Yaacoub à Tiznit composent ce second lot. Les appels d’offres pour Sidi Ammâr en province de Khénifra et Falt à Figuig ont été lancés. Le ministère mettra en appel le barrage Zendoula dans la province d’Ouezzane avant fin 2026.

Par Hajar Kharroubi
Le 19/09/2026 à 16h00
#Barrages#Construction#Taux#Travaux

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