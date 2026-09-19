Sept barrages dépassent 80% de réalisation: le point sur les grands réservoirs en chantier

Sidi Abou, dans la province de Taounate, atteint 100% d’avancement. Son coût s’élève à 1.209 millions de dirhams (MDH) pour une capacité de 200 millions de mètres cubes (Mm³). Aït Ziat, dans la région du Haouz, affiche également 100% de réalisation avec un investissement de 1.942 MDH et une capacité de 185 Mm³. Son entrée en service est prévue en 2027.
Beni Azimane, situé dans la province de Driouch, progresse à 98% d’avancement. Le projet mobilise 1.482 MDH pour une capacité de 44 Mm³ et devrait être livré fin 2026. Oued Lakhdar, à Azilal, culmine à 86%. L’investissement atteint 1.717 MDH pour 150 Mm³ de stockage. L’achèvement des travaux est prévu en 2027.
Le chantier du barrage Beni Azimane dans la province de Driouch (M.Chellay/Le360.). Le360
Les travaux de surélévation du barrage Mokhtar Soussi, à Taroudant, atteignent 83,5% de réalisation avec 1.640 MDH investis et 280 Mm³ de capacité et une fin des travaux programmée en 2027. Targa Ou Madi, à Jerada, avance à 90% d’avancement. Le coût total du projet s’élève à 1.849 MDH pour une capacité de 287 Mm³, pour une livraison en 2027.
Parallèlement, Boulaouane, à Chichaoua, enregistre 81% de réalisation. Ce projet mobilise 1.356 MDH pour une capacité de 66 Mm³. L’achèvement des travaux est prévu en 2027. Les travaux de surélévation du barrage Mohammed V, dans la province de Taourirt, progressent à 77%. L’enveloppe budgétaire atteint 1.548 MDH pour 980 Mm³ de stockage. Sa mise en service sera en 2027.
Lire aussi : Barrages: les travaux de construction avancent à grands pas, des délais d’achèvement réduits jusqu’à trois ans
Kheng Grou, à Figuig, culmine à 78%. Ce barrage mobilise 1.384 MDH pour une capacité de 1.070 Mm³. Il sera livré en 2027. Tamri, dans la province d’Agadir, demeure le plus coûteux du lot. Son enveloppe budgétaire s’élève à 3.272 MDH pour une capacité de 204 Mm³. Son taux d’avancement plafonne à 39,5% pour une livraison prévue en 2029. Ce projet enregistre cependant une réduction de 33 mois sur sa durée initiale.
Les travaux du barrage Kheng Grou. (K.Sabbar/Le360). LE360
Ratba, à Taounate, affiche 55% de réalisation. L’investissement total atteint 4.369 MDH pour 1.900 Mm³ de stockage et un achèvement prévu en 2030. Ribat Khir, dans la province de Sefrou, atteint 26% d’avancement. Le projet mobilise 1.006 MDH pour 124 Mm³. La fin des travaux est prévue en 2029.
Le barrage Bou Ahmed, à Chefchaouen, progresse à 1%. Ce barrage représente un investissement de 3.001 MDH pour une capacité de 95 Mm³. Sa mise en service est prévue en 2030. Les travaux de surélévation du barrage d’Imfout restent au stade du lancement des travaux. Le projet mobilise 1.003 MDH pour 146 Mm³ et son achèvement est programmé en 2031.
|Barrage
|Province
|Taux d’avancement (%)
|Coût (MDH)
|Capacité (Mm³)
|Fin des travaux
|Sidi Abou
|Taounate
|100
|1.209
|200
|2026
|Aït Ziat
|Haouz
|100
|1.942
|185
|2027
|Beni Azimane
|Driouch
|98
|1.482
|44
|2026
|Oued Lakhdar
|Azilal
|86
|1.717
|150
|2027
|Mokhtar Soussi (surélévation)
|Taroudant
|83,5
|1.640
|280
|2027
|Targa Ou Madi
|Jerada
|90
|1.849
|287
|2027
|Boulaouane
|Chichaoua
|81
|1.356
|66
|2027
|Mohammed V (surélévation)
|Taourirt
|77
|1.548
|980
|2027
|Kheng Grou
|Figuig
|78
|1.384
|1.070
|2027
|Tamri
|Agadir
|39,5
|3.272
|204
|2029
|Ratba
|Taounate
|55
|4.369
|1.900
|2030
|Ribat Khir
|Sefrou
|26
|1.006
|124
|2029
|Bou Ahmed
|Chefchaouen
|1
|3.001
|95
|2030
|Imfout (surélévation)
|Settat
|Stade de lancement
|1.003
|146
|2031
|TOTAL
|29.770
|5.038
Selon le ministère, neuf grands barrages ont été achevés pour une capacité totale de 2 milliards de m³. Kadoussa, Tidas, Toudgha, Agdez, Fask, M’dez, Koudiat Borna, Ghiss et Sakia El Hamra, qui a connu des travaux de reconstruction, constituent ce premier lot. Le ministère a parallèlement lancé le remplissage anticipé de quatre réservoirs supplémentaires: Tamri en province d’Agadir, Aït Ziat dans la région du Haouz, Sidi Abou dans la province de Taounate, et Beni Azimane dans la province de Driouch.
Le ministère a programmé la construction de 155 petits barrages entre 2022 et 2027 pour un investissement total de 6.236 MDH. Seize sont d’ores et déjà achevés et 15 autres avancent, dont 7 réalisés en partenariat entre les ministères de l’Équipement et de l’Eau et de l’Intérieur. Le ministère lancera 30 appels d’offres avant fin 2026.
Concernant les barrages moyens, 4 projets restent en construction pour 1,9 milliard de dirhams. Aïn Qassab à Benslimane, Tassa Ouirgane au Haouz, Masalit à Tata et Sidi Yaacoub à Tiznit composent ce second lot. Les appels d’offres pour Sidi Ammâr en province de Khénifra et Falt à Figuig ont été lancés. Le ministère mettra en appel le barrage Zendoula dans la province d’Ouezzane avant fin 2026.