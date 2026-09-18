Agadir: une femme accouche devant le CHU après s’être vu refuser l’accès par un vigile

Selon des sources bien informées, une femme enceinte s’est présentée devant l’un des portails du Centre hospitalier universitaire Mohammed VI d’Agadir, surprise par les premières contractions. Le vigile lui aurait alors interdit l’accès par cette entrée, refusant de lui ouvrir et l’enjoignant de se diriger vers une autre porte, un parcours d’autant plus insurmontable pour une femme terrassée par la douleur.

Malgré ses supplications, l’agent de sécurité aurait maintenu son refus, contraignant la femme à rebrousser chemin, rapporte Al Akhbar dans son édition du week-end des 19 et 20 septembre. C’est finalement à l’extérieur, dans des conditions effroyables, qu’elle a mis au monde son enfant avant même d’atteindre l’enceinte du CHU.

Cet épisode a provoqué une vague d’indignation dans la ville. Des acteurs de la société civile ont exigé l’ouverture d’une enquête sur les circonstances de l’incident, appelant à une révision du comportement des agents de sécurité face à ce type de situations et à la facilitation de l’accès pour les cas d’urgence, en particulier les femmes enceintes. Plusieurs sources évoquent en effet un traitement souvent grossier de la part des agents de sécurité privée.

Sortant de son silence, la Direction générale du Groupement sanitaire territorial (GST) de Souss-Massa a précisé, dans un communiqué, que les faits se sont déroulés le vendredi 11 septembre. Selon la même source, la femme s’est dirigée vers le CHU aux alentours de 20 heures, dans un état très avancé de travail. Elle se serait présentée à une porte réservée au personnel, avant d’être orientée vers l’entrée du service des urgences maternité, tandis que les équipes médicales étaient avisées afin de prendre les dispositions nécessaires pour l’accueillir et la prendre en charge.

Mais, ajoute la direction du GST, l’accouchement s’est produit de manière soudaine alors que la femme se dirigeait vers l’entrée des urgences, où elle a été rapidement secourue par le personnel médical, écrit Al Akhbar. Le communiqué souligne que les équipes lui ont prodigué, ainsi qu’à son bébé, les premiers secours et les soins nécessaires avant son transfert à l’intérieur de l’hôpital pour compléter les examens et les traitements requis. La mère et son nouveau-né ont finalement été pris en charge et se trouvent en bon état de santé. Ils ont pu quitter l’établissement le lendemain, après avoir subi les examens médicaux nécessaires.