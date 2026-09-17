Des ambassades, des vols RAM et une série d’accords économiques: le Maroc et Israël tracent un nouveau cap commun

Les relations entre le Maroc et Israël enregistrent une nouvelle avancée notable. C’était lors d’un sommet trilatéral qui s’est tenu mercredi 16 septembre à New York entre le Maroc, Israël et les États-Unis. Cette rencontre a rassemblé le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar ainsi que l’ambassadeur des États-Unis auprès de l’ONU, Mike Waltz.

Jusqu’alors dotés de simples bureaux de liaison, le Maroc et Israël ont acté l’élévation de leurs missions diplomatiques respectives au rang d’ambassades, ainsi que la nomination prochaine d’ambassadeurs. Aucune date précise pour l’établissement effectif de ces ambassades n’a été rendue publique, mais l’engagement politique est entériné.

«Les États-Unis, le Maroc et Israël réaffirment l’esprit des Accords d’Abraham et continuent de croire que l’établissement de relations diplomatiques, pacifiques et amicales pleines et entières entre le Maroc et Israël répond à l’intérêt commun des deux pays, fera progresser la cause de la paix et ouvrira de nouvelles opportunités pour l’ensemble de la région. Les parties se réjouissent à l’idée de renforcer leur coopération trilatérale sur la scène internationale», indiquent les trois pays dans un communiqué conjoint.

Réaffirmation de la position sur le Sahara

Le communiqué conjoint issu de ce sommet a également permis de réitérer un positionnement diplomatique fort. Les États-Unis et Israël y ont réaffirmé leur reconnaissance de la pleine souveraineté du Maroc sur l’ensemble du territoire du Sahara occidental. Ils ont également réitéré leur soutien ferme à la proposition marocaine d’autonomie, qualifiée de seule base pour une solution juste et durable au différend.

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«Les États-Unis et Israël réaffirment leur reconnaissance de la souveraineté marocaine sur l’ensemble du territoire du Sahara occidental et leur soutien à la proposition d’autonomie du Maroc, sérieuse, crédible et réaliste, comme seule base pour une solution juste et durable au différend sur le territoire du Sahara occidental. Toute autre voie prolonge le statu quo et est inacceptable. Cette solution, dont le besoin est urgent, apportera non seulement la paix dans la région, mais aussi la prospérité et une plus grande intégration pour l’ensemble de l’Afrique», lit-on dans le communiqué conjoint.

Sur le plan économique, la coopération s’accélère à travers des objectifs précis. Israël et le Maroc se sont engagés à finaliser des accords cruciaux portant sur la protection des investissements et l’élimination de la double imposition d’ici la fin de l’année 2026, facilitant ainsi les flux financiers mutuels et le renforcement des liens commerciaux. Par ailleurs, l’ambition affichée par les trois pays dépasse le strict cadre bilatéral pour s’étendre à une coopération multisectorielle élargie. Les axes retenus englobent la technologie, la sécurité, l’innovation, le commerce, l’énergie et la sécurité alimentaire.

Élargissement des liaisons aériennes

Pour accompagner ce rapprochement institutionnel et économique, les vols directs entre Israël et le Maroc vont connaître une extension notable. L’offre sera élargie pour inclure des vols Royal Air Maroc, avec l’ouverture de ces nouvelles liaisons aériennes prévue dans les semaines à venir, favorisant ainsi les échanges touristiques et humains qui connaissent une forte croissance depuis la reprise des relations diplomatiques entre Rabat et Tel Aviv, actée le 22 décembre 2020. Les deux pays «ont convenu de prendre les mesures nécessaires pour le rétablissement rapide des vols directs entre le Maroc et Israël, y compris par des compagnies aériennes israéliennes et marocaines, avant la fin de l’année», lit-on encore.

Autres domaines appelés à se développer davantage: la technologie, la sécurité et de l’innovation. «Cette coopération continue de renforcer les relations bilatérales et trilatérales et offre des solutions concrètes qui bénéficient aux peuples de la région». Et ce n’est pas tout. «Les pays ont discuté de la meilleure façon de continuer à promouvoir une coopération économique bilatérale dynamique et innovante et d’élargir la coopération dans les domaines du commerce, de la finance et de l’investissement, de l’innovation et de la technologie, du tourisme, de l’eau, de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, du développement, de la sécurité régionale, de l’énergie et des télécommunications», résume le document. Dans cette perspective, les deux pays ont convenu de faire progresser les visites de haut niveau dans les mois à venir.

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Le rôle des Etats-Unis et du président américain Donald J. Trump dans ce nouveau rapprochement a été mis en exergue. «Israël et le Maroc reconnaissent et apprécient les États-Unis, et en particulier le président Trump en tant que leader visionnaire doté d’une capacité unique à instaurer la paix là où personne d’autre ne pensait cela possible. Les participants comprennent qu’une intégration régionale plus poussée, s’appuyant sur cette fondation historique, conduira à davantage de paix, de stabilité et de prospérité partagée à travers le Moyen-Orient et au-delà», souligne-t-on dans le communiqué conjoint. Les États-Unis et Israël reconnaissent pour leur part «les liens particuliers unissant les souverains marocains et la communauté juive marocaine vivant au Maroc et à travers le monde, y compris aux États-Unis et en Israël».

Cité dans un communiqué de la diplomatie israélienne, et soulignant la portée de cette alliance, Gideon Sa’ar a déclaré à ce titre que «l’amitié entre les peuples marocain et juif a des racines profondes et une histoire riche. La déclaration que nous avons signée aujourd’hui présente des moyens concrets de renforcer les relations entre Israël et le Maroc dans l’intérêt des deux peuples».

Rappelons que ce rendez-vous s’est tenu au lendemain d’un événement marquant organisé à la résidence de l’ambassadeur Waltz pour célébrer le sixième anniversaire des Accords d’Abraham. Cette commémoration s’était déroulée en présence de représentants de plusieurs nations, à savoir les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc, le Kazakhstan, Israël et les États-Unis.