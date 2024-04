Maroc-Israël: hausse des échanges commerciaux et baisse du trafic aérien

L’année 2023, du moins pour ses trois premiers quarts, s’est révélée être celle de la consolidation et l’approfondissement des relations entre le Maroc et Israël. Jusqu’à octobre dernier, tous les indicateurs étaient au vert: multiplication des échanges commerciaux, augmentation des liaisons aériennes, coopération bilatérale accrue. C’est ce qui ressort du Rapport annuel AAPI 2022 du think tank américain The Abraham Accords Peace Institute (AAPI), qui évalue les relations entre Israël et les sept pays avec lesquels il a récemment normalisé ses liens (Égypte, Jordanie, Soudan, Émirats arabes unis, Bahreïn, Kosovo et Maroc).

Multiplication des visites ministérielles

The Abraham Accords Peace Institute rappelle qu’en marge de la conférence de l’ONU sur l’eau à New York en mars, Ofir Akunis, ministre de l’Innovation, des Sciences et de la Technologie, a rencontré Nizar Baraka, ministre de l’Eau et de l’Équipement. En mai, lors de sa visite au Maroc, Nir Barkat, ministre de l’Économie et de l’Industrie israélien, a inauguré le premier pavillon de son pays au SIAM. Il a aussi rencontré Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, ainsi que Mohammed Sadiki, ministre de l’Agriculture, pour discuter de collaborations en agriculture et technologie.

Lire aussi : Iran, Hezbollah, Algérie... pourquoi l’alliance Maroc-Israël est essentielle, selon Meir Ben-Shabbat

La même période a vu Miri Regev, ministre israélienne des Transports, signer avec Mohamed Abdeljalil, son homologue marocain, trois accords importants lors de sa visite au Maroc. Ils portent sur la reconnaissance mutuelle des permis de conduire, la promotion de la sécurité routière et de l’innovation en transport, et la facilitation du transport maritime direct entre les deux nations.

En juin, Amir Ohana, président de la Knesset, a été reçu par Rachid Talbi Alami, président de la Chambre des représentants. Tzachi Hanegbi, conseiller à la sécurité nationale israélien, a également rencontré Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères. Moshe Arbel, ministre de l’Intérieur, a échangé avec Abdelouafi Laftit, son homologue marocain.

La Knesset reconnaît la souveraineté du Maroc sur son Sahara, l’Executif suivra le pas. Le360

Peu après, Ofir Akunis a de nouveau visité le Maroc pour rencontrer Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation. Cette visite a été rapidement suivie par celle d’Idit Silman, ministre de la Protection de l’environnement, qui a rencontré Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable. Une réunion entre les coprésidents du Caucus des Accords d’Abraham à la Knesset et Abderrahim Beyyoudh, chef du Bureau de liaison marocain en Israël, a également eu lieu pour discuter des progrès des relations bilatérales, souligne le rapport.

Marocanité du Sahara, une question de sécurité nationale en Israël

Selon l’AAPI, le point culminant de ces échanges a été la reconnaissance par Israël de la souveraineté marocaine sur le Sahara, une décision saluée par le roi Mohammed VI comme «juste et clairvoyante». D’après les auteurs de ce rapport, cette reconnaissance s’inscrit dans une logique de stratégie sécuritaire, compte tenu des tensions dans la région, et ouvre la voie à une normalisation accrue entre le Maroc et d’autres nations africaines.

«Cette décision est dans l’intérêt de la sécurité nationale d’Israël, car le Front Polisario, engagé dans un conflit armé avec le Maroc sur le territoire, est armé et financé par l’Iran et le Hezbollah. Il est crucial que tous les pays qui ont reconnu la souveraineté du Maroc respectent leurs engagements pour mettre en œuvre pleinement leurs décisions», commente l’AAPI.

Les échanges commerciaux ont presque doublé

L’un des faits les plus marquants de l’année écoulée a été la croissance exponentielle des échanges commerciaux entre Israël et le Maroc, avec un volume total de 116 millions de dollars, soit presque le double de l’année précédente. Cependant, «bien qu’il y ait eu un ralentissement au dernier trimestre de 2023, cette progression exclut les secteurs spécifiques comme la cybersécurité, les logiciels et la défense, qui ont joué un rôle important en 2023, sans compter les investissements financiers et industriels», fait savoir ce think tank.

Selon l’AAPI, le secteur de l’innovation et des investissements représente un axe majeur de collaboration entre le Maroc et Israël. UM6P Ventures, dès février 2024, a exprimé son intention d’investir dans des entreprises israéliennes spécialisées en biotechnologie, agritech et protéines alternatives. En mai, la présence de quatre entreprises israéliennes au GITEX Africa illustre cette dynamique. De plus, Netafim a inauguré sa première usine au Maroc, créant des emplois et fournissant des équipements d’irrigation avancés aux agriculteurs locaux.

En parallèle, un accord entre Israel Aerospace Industries (IAI) et l’Université internationale de Rabat prévoit la création d’un centre d’excellence dans les domaines de l’aéronautique et de l’intelligence artificielle, renforçant ainsi la coopération en recherche et innovation. De même, l’intention du Maroc d’acquérir un satellite de surveillance auprès de l’IAI confirme l’importance de la technologie et de la sécurité dans les relations bilatérales.

Trafic aérien en baisse

Cependant, ces relations bilatérales n’ont pas été exemptes de défis. Le trafic aérien et touristique entre les deux pays a subi un recul, en partie à cause de facteurs extérieurs comme le tremblement de terre à Marrakech et les tensions entre Israël et le Hamas. D’après le Bureau central des statistiques d’Israël, le nombre de visiteurs marocains en Israël a légèrement augmenté en 2023, atteignant 3.200 contre 2.900 en 2022, marquant une hausse de 10,3%.

Lire aussi : Maroc-Israël: bientôt une ligne aérienne directe entre Essaouira et Tel Aviv

En parallèle, le ministère marocain du Tourisme a noté une chute de 32% dans le nombre de touristes israéliens au Royaume, passant de 74.648 en 2022 à 50.548 en 2023. De plus, le trafic de passagers sur les vols reliant Israël au Maroc a diminué de 23,4% en 2023, selon l’Autorité des aéroports d’Israël. «Actuellement, en raison de préoccupations sécuritaires, les vols directs entre les deux pays sont suspendus, bien que des alternatives via des escales restent disponibles, malgré leur moindre commodité», rappelle l’AAPI.

(Crédit: Walid Belfkih / Le360)

Ce qu’il reste à faire

Selon The Abraham Accords Peace Institute, «Israël devrait souligner son engagement envers la promotion du commerce et de l’investissement en désignant un attaché économique et en inaugurant le bureau commercial promis, contribuant ainsi à forger les interactions nécessaires entre les entrepreneurs des deux nations. La progression vers un accord de libre-échange, ainsi que la mise en place d’autres accords économiques essentiels, jouerait un rôle clé dans le renforcement des liens économiques entre les pays. La reprise de vols quotidiens directs vers plusieurs destinations est cruciale, constituant une base solide pour l’amélioration des relations économiques».

D’après l’AAPI, «ces liaisons aériennes directes sont indispensables pour faciliter les échanges entre les hommes d’affaires, les touristes et les acteurs de la société civile. De plus, l’organisation de davantage de missions commerciales vers les deux pays aiderait à établir des partenariats et à repérer des opportunités d’affaires, renforçant ainsi la coopération bilatérale. L’exploration de la possibilité d’établir une Zone Industrielle qualifiante entre les États-Unis est aussi un must».

Le bilan des relations entre le Maroc et Israël en 2023 demeure donc contrasté. Alors que les deux pays ont consolidé leurs liens dans divers secteurs clés, les événements du 7 octobre ont mis à l’épreuve la dynamique de leur partenariat. Selon l’AAPI, l’engagement continu à la fois envers les accords économiques stratégiques et envers une diplomatie innovante et inclusive, qui s’avérera essentiel pour (re)bâtir les fondations solides déjà établies, tout en relevant les défis imposés par les circonstances changeantes de la région.