Maroc-Israël: bientôt une ligne aérienne directe entre Essaouira et Tel Aviv

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) et la compagnie aérienne Arkia vont signer, vendredi 28 juillet, un accord de partenariat pour le lancement de la ligne directe Tel Aviv-Essaouira. Ce nouveau partenariat vise à renforcer les échanges touristiques entre le Maroc et Israël en favorisant une connectivité aérienne accrue et en ouvrant de nouvelles perspectives dans l’industrie du voyage, tout en renforçant les liens culturels et commerciaux entre les deux peuples.

Selon les données publiées par l’Observatoire du tourisme, le Maroc a connu une forte augmentation du nombre de touristes israéliens au cours du premier semestre de 2023. Dans le détail, ce nombre est passé de 15.619 au cours du premier semestre 2019 à 38.456 sur la même période en 2023, soit une augmentation de 146%.

Cet intérêt semble se confirmer et se renforcer, puisque plus de 5.671 touristes israéliens ont visité le Royaume pour le seul mois de juin dernier. De plus, sur les 150.000 visas électroniques (eVisas) validés par le Maroc, 55% ont été demandés par des Israéliens.

Les touristes marocains s’intéressent, eux aussi, à Israël. Selon la dernière newsletter du think tank américain The Abraham Accords Peace Institute (AAPI), quelque 1.800 d’entre eux ont visité l’Etat hébreu au cours des cinq premiers mois de 2023, dont près de 300 en mai, soit une augmentation de 80% par rapport à la même période en 2022.