Thaïlande: fin de l’exemption de visa pour les ressortissants marocains

Depuis le 15 septembre 2026, les détenteurs d’un passeport marocain ne peuvent plus entrer en Thaïlande sans visa. Le Maroc a été, en effet, retiré du nouveau dispositif d’exemption mis en place par les autorités thaïlandaises. Ce qui oblige désormais les voyageurs marocains à effectuer une demande avant leur départ et obtenir un visa correspondant au motif de leur séjour.

Cette décision a été annoncée le 1er septembre par le département des affaires consulaires du ministère thaïlandais des Affaires étrangères. Elle met fin au régime dont bénéficiaient les ressortissants marocains depuis juillet 2024 et qui leur permettait de séjourner jusqu’à 60 jours en Thaïlande sans visa.

Le nouveau dispositif réduit d’abord la durée du régime général d’exemption, ramenée de 60 à 30 jours, tout en restreignant le nombre de nationalités concernées. La nouvelle liste compte 60 pays bénéficiant de cette exemption de 30 jours, parmi lesquels la France, la Belgique, les Pays-Bas, l’Espagne, le Royaume-Uni, les États-Unis et la Turquie, mais pas le Maroc.

Une demande de visa avant le départ

Les titulaires d’un passeport marocain font désormais partie des 21 nationalités qui perdent totalement le bénéfice du régime général d’exemption de visa. D’autres pays sont également concernés, notamment la Colombie, le Mexique, l’Uruguay, l’Albanie, la Jamaïque, Monaco et le Panama.

Par conséquent, pour leurs prochains voyages, les Marocains devront obtenir leur visa avant de se rendre en Thaïlande. Ainsi, une demande de visa touristique électronique peut être déposée sur la plateforme officielle thaïlandaise, puisque le système d’e-Visa a été étendu à l’ensemble du réseau diplomatique du pays.

Par ailleurs, la Thailand Digital Arrival Card reste obligatoire pour tous les voyageurs étrangers. Cette carte d’arrivée numérique doit être remplie avant l’entrée sur le territoire thailandais, y compris lorsqu’un voyageur dispose déjà d’un visa électronique.

À noter que la nouvelle réglementation ne s’applique pas rétroactivement aux Marocains déjà entrés en Thaïlande. Ceux qui y sont arrivés au plus tard le 14 septembre conservent, en effet, la durée de séjour qui leur a été accordée par les services thaïlandais de l’immigration, laquelle pouvait atteindre 60 jours sous l’ancien régime.

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Cette réforme met ainsi fin à un dispositif instauré par les autorités thaïlandaises le 15 juillet 2024. Ce régime faisait bénéficier les ressortissants marocains de la possibilité de voyager en Thaïlande sans visa pour des séjours pouvant aller jusqu’à 60 jours, notamment pour des voyages touristiques ou certains déplacements professionnels de courte durée. Une prolongation de 30 jours pouvait également être demandée directement auprès des services thaïlandais de l’immigration, sous réserve de leur accord.

La suppression de ce privilège intervient alors que les échanges touristiques entre les deux pays progressaient. En 2024, quelque 40.000 touristes marocains ont visité la Thaïlande et cette dynamique se poursuit en 2026.

Pour les voyageurs marocains, la conséquence est désormais directe: la réservation d’un billet d’avion ou d’un hébergement ne suffit plus pour entrer en Thaïlande. Le visa correspondant au motif du séjour doit être obtenu avant le départ.