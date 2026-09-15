Politique

Indice mondial de sécurité: le Maroc au sommet de l’Afrique et au top 20 international

Les patrouilles Amane et "Madar" déployés par la DGSN.

Publié à l’occasion de la Conférence 2026 du Forum de coopération sur la sécurité publique mondiale, organisée à Lianyungang, en Chine, le «Rapport sur l’indice de sécurité publique mondiale (2025-2026)» analyse la situation de 62 pays à travers le monde. Seul pays africain à figurer parmi les vingt États dont les meilleures performances ont été rendues publiques, le Maroc obtient une note globale de 76,15 points, se classant ainsi au 1er rang sur le continent africain et dans le top 20 mondial.

Par Tarik Qattab
Le 15/09/2026 à 14h28

À l’heure où le paysage international est marqué par des turbulences croissantes, des conflits géopolitiques récurrents et des défis sécuritaires complexes, allant du terrorisme aux risques cybernétiques, la gouvernance de la sécurité publique est devenue l’un des piliers du développement et de la stabilité des nations. C’est dans ce contexte mondial agité qu’a été officiellement publié, le 9 septembre, le «Rapport sur l’indice de sécurité publique mondiale (2025-2026)» par le Forum de coopération sur la sécurité publique mondiale de Lianyungang.

Évaluant en profondeur la situation de la sécurité publique dans 62 pays à travers le monde, cette étude multidimensionnelle met en relief la performance remarquable du Royaume du Maroc, qui s’impose comme le premier pays africain du classement.

Le rapport de l’édition 2025-2026 a élargi son champ d’analyse à 62 pays, en combinant des données issues de sources ouvertes et des enquêtes d’opinion publique menées auprès de près de 65.000 répondants. Il présente notamment les scores des 20 États enregistrant les meilleures performances mondiales. Le Maroc s’illustre en étant le seul pays africain à figurer parmi eux. Le Royaume obtient un indice global de 76,15 points, qui lui vaut d’occuper le premier rang sur le continent africain. Ce positionnement illustre la capacité du pays à déployer une gouvernance sécuritaire à la fois performante, rigoureuse et structurée.

Les piliers de la sécurité publique au Maroc

Le modèle d’évaluation du rapport repose sur un système d’indicateurs structuré autour de quatre dimensions principales: l’ordre et la sécurité publique, la lutte antiterroriste, la cybersécurité et la sécurité routière. Il combine des données statistiques, la perception du public et l’évaluation de la gouvernance.

Les données détaillées concernant le Maroc mettent en lumière plusieurs aspects clés. Avec une note globale de 76,15 points, le Royaume affiche des performances solides dans les différentes composantes évaluées. Il enregistre notamment un score élevé en matière de lutte antiterroriste, avec 87,45 points, confirmant l’efficacité de sa stratégie proactive et reconnue internationalement en matière de déradicalisation et de neutralisation des menaces terroristes.

Dans le domaine de l’ordre public et de la sécurité, le Royaume obtient une note de 73,82 points, reflétant la maîtrise des espaces publics et la préservation de la quiétude des citoyens.

Lire aussi : Interpol décerne sa plus haute distinction à Abdellatif Hammouchi

Le pays affiche également des scores de 71,73 points en matière de cybersécurité, une dimension intégrant les nouveaux défis liés à l’intelligence artificielle, et de 71,50 points dans le domaine de la sécurité routière.

Au-delà de la seule performance statistique, la place occupée par le Maroc dans ce rapport renforce son statut géostratégique de havre de stabilité. Sur un continent africain marqué par de fortes disparités et des défis sécuritaires complexes, notamment les tensions régionales et les crises transfrontalières, le Royaume se positionne comme un modèle de résilience institutionnelle et sécuritaire.

En figurant parmi les vingt pays enregistrant les meilleures performances dans le rapport, le Maroc valide une approche de gouvernance qui concilie le respect de l’ordre public, l’efficacité des forces de l’ordre et la confiance des citoyens dans la sécurité de leur environnement quotidien.

La place du Maroc dans le «Rapport sur l’indice de sécurité publique mondiale (2025-2026)» consacre ainsi les efforts constants déployés par le pays et ses institutions. Seul représentant africain parmi les vingt meilleurs scores publiés, avec 76,15 points, le Royaume ne se contente pas d’assurer la protection de ses citoyens: il s’affirme également comme un modèle pionnier, un exportateur de bonnes pratiques et un acteur majeur de la paix et de la sécurité publique, tant à l’échelle régionale qu’internationale.

Par Tarik Qattab
Le 15/09/2026 à 14h28
#DGSN#DGST#indice de sécurité publique mondiale#Sécurité

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