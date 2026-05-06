Abdellatif Hammouchi prend part à la 23ème réunion régionale des chefs des services de renseignement et de sécurité

Abdellatif Hammouchi, effectue une visite de travail à Vienne du 5 au 7 mai courant. Il conduit une importante délégation représentant le pôle de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

Selon un communiqué du pôle DGSN-DGST, cette visite s’articule autour de deux volets. Le premier concerne la participation à des consultations et rencontres de coopération multilatérale en matière sécuritaire et de renseignement, organisées par les bureaux spécialisés des Nations Unies. Le second porte sur le renforcement de la coopération bilatérale avec les responsables sécuritaires et du renseignement autrichiens.

Sur le plan multilatéral, le déplacement s’inscrit dans le cadre de la 23ème réunion régionale des chefs des services de renseignement et de sécurité. Cette rencontre se tient au Centre international de Vienne sous l’égide de l’ONU. Elle vise à coordonner les efforts régionaux face aux menaces terroristes.

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Aux côtés du Maroc, prennent part à cette réunion régionale les responsables sécuritaires et du renseignement des Émirats arabes unis, de Jordanie, d’Arabie saoudite, de Bahreïn, d’Irak, de Libye, d’Oman, de Tunisie et du Soudan, ainsi que de la Turquie et du Pakistan.

Lors de cette rencontre, Abdellatif Hammouchi a exposé le modèle marocain intégré et multidimensionnel en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme. Il a également dressé la cartographie actualisée des prolongements de la menace terroriste dans plusieurs zones de tension à travers le monde.

Il a en outre partagé avec les délégations prenant part à cette réunion les défis liés aux menaces terroristes ainsi que les moyens d’y faire face dans le cadre d’une approche collective et concertée.

En marge de son séjour dans la capitale autrichienne, Abdellatif Hammouchi a tenu des entretiens bilatéraux avec son homologue autrichienne Sylvia Mayer, directrice de la sécurité de l’État et du renseignement. Les discussions ont porté sur le développement du partenariat sécuritaire entre les services marocains et autrichiens et sur la consolidation des mécanismes de coopération face aux menaces communes.

Abdellatif Hammouchi et son homologue autrichienne Sylvia Mayer.

Ces entretiens ont également abordé plusieurs dossiers d’intérêt commun. Il s’agit notamment de la migration, de la criminalité transfrontalière, de la traite des êtres humains, de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, du blanchiment d’argent, du trafic d’armes et de stupéfiants, ainsi que de l’échange d’informations sur les personnes recherchées au niveau international.

La responsable autrichienne a salué le soutien substantiel apporté par la DGST en matière de renseignement, qui a permis de déjouer des projets terroristes et d’interpeller des extrémistes sur le sol autrichien. Sylvia Mayer a exprimé sa volonté de bénéficier de l’expertise marocaine dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, qualifiant le Maroc de pays sûr et stable.

Abdellatif Hammouchi multiplie les rencontres bilatérales

Toujours dans le cadre du volet bilatéral, la délégation marocaine a tenu d’autres rencontres avec les représentants des services sécuritaires et du renseignement du Pakistan, de la Turquie, de l’Irak et d’Oman. Ces échanges ont permis d’examiner les moyens de renforcer la coopération sécuritaire avec ces pays amis.

Le communiqué conclut que cette visite confirme la place de premier plan qu’occupe le Maroc dans le champ de la coopération sécuritaire internationale. Elle illustre la crédibilité dont jouissent les services marocains auprès de leurs partenaires européens et régionaux, en tant qu’acteur clé dans la préservation de la sécurité et de la stabilité internationales.