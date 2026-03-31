Politique

Abdellatif Hammouchi reçoit l’ambassadeur du Sultanat d’Oman

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du Territoire (DGSN-DGST), Abdellatif Hammouchi, et l’Ambassadeur du Sultanat d’Oman au Maroc, Khalid Salim Bamkhalif.

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire (DGSN-DGST), Abdellatif Hammouchi, et l’ambassadeur du Sultanat d’Oman au Maroc, Khalid Salim Bamkhalif.

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire (DGSN-DGST), Abdellatif Hammouchi, a reçu mardi à Rabat, l’ambassadeur du Sultanat d’Oman au Maroc, Khalid Salim Bamkhalif.

Par Le360 (avec MAP)
Le 31/03/2026 à 16h23

Cette entrevue a été l’occasion de passer en revue les différents aspects de la coopération sécuritaire entre les deux pays et d’échanger les vues sur les moyens de renforcer cette coopération dans les différents domaines sécuritaires, notamment en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé transnational, outre l’échange d’informations et d’expertises sécuritaires, indique un communiqué du Pôle DGSN-DGST.

À cette occasion, les deux parties ont examiné les derniers développements des situations sécuritaires aux niveaux international et régional, ainsi que leurs répercussions sur la sécurité et la stabilité mondiales.

Cette rencontre, qui se tient dans le sillage des relations de coopération bilatérale et des liens de fraternité solides entre le Royaume du Maroc et le Sultanat d’Oman, reflète la volonté des deux parties de consolider davantage les aspects et niveaux de coordination et de coopération, dans tous les domaines sécuritaires et policiers, conclut le communiqué.

Par Le360 (avec MAP)
Le 31/03/2026 à 16h23
#DGSN-DGST#Abdellatif Hammouchi#Sultanat d'Oman#Sécurité

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