Coopération sécuritaire: Abdellatif Hammouchi en Arabie Saoudite

Abdellatif Hammouchi, Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire en visite de travail en Arabie Saoudite.

Abdellatif Hammouchi, Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, effectue une visite de travail en Arabie Saoudite à la tête d’une importante délégation sécuritaire et ce, du 8 au 12 février.

Selon un communiqué du pôle DGSN-DGST, cette visite intervient à l’invitation officielle d’Abdelaziz Ben Mohammed Al-Howairini, président de la Sécurité d’État saoudienne, dans le cadre de la participation à la troisième édition du Salon mondial de la défense, organisé dans la capitale Riyad.

Cette participation constitue une occasion de s’informer des dernières évolutions dans les domaines de la sécurité et de la défense, ainsi que d’explorer les perspectives d’intégration sécuritaire et défensive à l’échelle internationale, à travers l’examen des avancées technologiques et des programmes innovants mis au service des institutions sécuritaires et de défense pour faire face aux défis émergents.

Abdellatif Hammouchi a tenu des entretiens bilatéraux avec des responsables sécuritaires saoudiens. Les discussions ont porté sur les moyens de renforcer la coopération sécuritaire et de renseignement, ainsi que sur les mécanismes d’échange d’expertise et d’assistance technique dans les domaines de la sécurité et du renseignement.

Le communiqué conclut que cette visite reflète l’importance accordée par le pôle DGSN-DGST au développement et à l’innovation dans le domaine sécuritaire, considérés comme des leviers essentiels pour relever les défis actuels et futurs, et confirme son engagement constant à consolider les partenariats stratégiques avec les pays frères et amis au service de la sécurité et de la stabilité aux niveaux régional et international.