Coopération sécuritaire: Abdellatif Hammouchi reçoit les ambassadeurs du Royaume-Uni, du Gabon et de la Malaisie

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a accueilli ce mercredi 21 janvier, à son bureau à Rabat, les ambassadeurs du Royaume-Uni, du Gabon et de la Malaisie accrédités auprès du Maroc.

Cette série de rencontres a débuté par un entretien avec Alex Pinfield, ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, au cours duquel les deux responsables ont tenu des discussions approfondies portant sur l’ensemble des axes de la coopération sécuritaire avancée liant les deux pays.

Abdellatif Hammouchi et Alex Pinfield, ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc.

Lors de cette rencontre, les responsables ont mis en lumière la qualité et la diversité de la coopération sécuritaire entre le Maroc et le Royaume-Uni, notamment dans les domaines de la sécurité des frontières, de la lutte contre le terrorisme et de la criminalité transfrontalière. Ils ont également examiné les moyens de renforcer et d’élargir cette coopération afin qu’elle reflète pleinement l’excellence des relations bilatérales entre les deux nations.

Lire aussi : CAN 2025: pourquoi la stratégie sécuritaire du Maroc a fait la différence, selon Le Journal du Dimanche

Le programme des entretiens s’est poursuivi avec la réception de Branly Martial Oupolo, ambassadeur de la République gabonaise au Maroc. Cette rencontre a été consacrée à l’examen des perspectives de renforcement de la coopération sécuritaire entre les deux pays, ainsi qu’à l’analyse de la situation sécuritaire régionale, en particulier dans les zones du Sahel et du Sahara, et des défis engendrés par les crises actuelles dans cet espace géographique.

Abdellatif Hammouchi et Branly Martial Oupolo, ambassadeur de la République gabonaise au Maroc.

Cet échange a permis aux deux parties de jeter les bases d’une vision stratégique commune visant l’instauration d’un cadre de coopération policière Sud-Sud, reposant sur le développement de la formation policière, la lutte contre les réseaux de migration irrégulière et la surveillance ainsi que la neutralisation des mouvements des organisations terroristes dans la région sahélo-saharienne.

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire a conclu cette série de rencontres bilatérales par un entretien avec Shahabudeen Bin Adam Shah, ambassadeur de la Malaisie au Maroc. Les discussions ont porté sur les moyens de consolider la coopération sécuritaire entre les deux pays, notamment à travers le renforcement de l’assistance technique réciproque et de la coopération opérationnelle.

Abdellatif Hammouchi et Shahabudeen Bin Adam Shah, ambassadeur de la Malaisie au Maroc.

Ces entretiens témoignent de l’engagement constant de la Direction générale de la sûreté nationale et de la Direction générale de la surveillance du territoire en faveur du développement de partenariats sécuritaires avec les pays frères et amis. Ils s’inscrivent dans une approche durable visant à renforcer la coordination face aux menaces criminelles et terroristes émergentes, à intensifier l’échange d’informations opérationnelles et à développer des programmes de formation spécialisée, tout en illustrant la détermination des services de sécurité marocains à répondre positivement à toute initiative renforçant la coopération sécuritaire internationale.