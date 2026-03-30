Coopération sécuritaire: Abdellatif Hammouchi reçoit l’Inspecteur général de la Police de la République du Libéria

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du Territoire (DGSN-DGST), Abdellatif Hammouchi et l’Inspecteur général de la Police de la République du Libéria, Gregory Coleman.

Un communiqué du Pôle DGSN-DGST indique que cette visite s’inscrit dans le cadre de la volonté des services sécuritaires libériens de tirer profit de l’expérience marocaine dans divers domaines liés à la sécurité, ainsi que de leur détermination à capitaliser sur les acquis de cette expérience et de s’en inspirer pour le développement des structures policières dans la République du Libéria.

Lors de cette rencontre, l’inspecteur général de la Police du Libéria, Gregory Coleman, a exprimé son souhait de développer la coopération et la coordination avec la Direction générale de la sûreté nationale et la Direction générale de la surveillance du territoire, en bénéficiant de l’expérience du Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) en matière de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme, ainsi que de celle de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) dans la lutte contre le crime organisé sous toutes ses formes. Le responsable a manifesté aussi l’intérêt de son pays pour l’expérience marocaine en matière de développement de laboratoires de police scientifique et technique.

En consécration de cette volonté commune de développer une coopération conjointe dans le domaine sécuritaire, les deux parties ont convenu d’élaborer un mémorandum d’entente bilatéral en vue de réglementer et d’encadrer cette coopération sur les questions d’intérêt commun, de manière à élargir et diversifier les domaines et les niveaux de partenariat en la matière, avec pour objectif sa signature à Rabat, en mai 2026, date qui coïncidera avec le 70e anniversaire de la DGSN.

Par ailleurs, le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du Territoire a reçu, lundi après-midi à Rabat, l’ambassadeur de la République d’Indonésie au Maroc, Yuyu Sutisna.

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du Territoire et l’ambassadeur de la République d’Indonésie au Maroc, Yuyu Sutisna.

Les discussions entre les deux parties ont porté sur l’examen de plusieurs questions et sujets d’intérêt commun pour le Royaume et l’Indonésie, notamment l’activation et la mise en œuvre d’accords relatifs à la coopération bilatérale et l’élaboration d’un mémorandum d’entente conjoint servant de cadre de référence pour le développement de la coopération entre les deux pays en matière de sécurité.

Ces réunions et discussions bilatérales interviennent dans le cadre du renforcement de l’ouverture du Pôle DGSN-DGST sur les différents partenaires internationaux et régionaux, ainsi que de la volonté d’élargir et de diversifier les partenariats en matière de sécurité, d’échange et de partage de l’expérience marocaine avec les services sécuritaires des pays amis et frères.