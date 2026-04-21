Abdellatif Hammouchi en Suède: Rabat et Stockholm renforcent leur partenariat sécuritaire

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a effectué, les lundi 20 et mardi 21 avril 2026, une visite de travail au royaume de Suède, accompagné d’une importante délégation sécuritaire composée de cadres et de responsables représentant le pôle de la Direction générale de la Sûreté nationale et de la Direction générale de la Surveillance du territoire (DGSN-DGST).

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la volonté des services de sécurité suédois de consolider les relations de coopération et de coordination avec leurs homologues marocains, ainsi que de leur aspiration commune à renforcer leur partenariat sécuritaire pour couvrir divers champs de coopération opérationnelle, d’échange d’expertises et d’assistance technique mutuelle en matière de sécurité.

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire a mené des discussions approfondies avec plusieurs responsables suédois, notamment Gunnar Strömer, ministre de la Justice, Lena Petra Lundh, commissaire nationale de la police suédoise (National Police Commissioner), et Stefan Hector, commissaire général adjoint de la police nationale suédoise.

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Ces entretiens bilatéraux ont été l’occasion de passer en revue les questions d’intérêt commun relatives à la sécurité des deux pays, ainsi que la coordination des efforts et des mécanismes permettant de les affronter dans une perspective commune. Ils ont également abordé les diverses menaces sécuritaires et les risques émergents aux niveaux régional et international.

Lors du déplacement en Suède d'Abdellatif Hammouchi, patron du pôle DGSN-DGST.

Pour couronner ces discussions et concrétiser la volonté d’élever la coopération sécuritaire bilatérale en vue d’un partenariat durable à l’avenir, les deux parties ont signé une nouvelle lettre d’intention dans le domaine de la coopération sécuritaire entre le pôle DGSN-DGST d’une part, et la police nationale suédoise d’autre part.

Ce document vise à établir un cadre contractuel favorable permettant de renforcer les procédures d’échange d’expertises, d’expériences et de bonnes pratiques dans le domaine policier, ainsi que de consolider la coopération bilatérale en matière de formation sécuritaire. Il définit également les modalités de réponse aux demandes d’informations liées aux dossiers de coopération bilatérale.

Par ailleurs, cette nouvelle lettre d’intention établit des procédures claires et rapides pour l’échange et le partage d’informations entre les services de police et de sécurité des deux pays, dans divers domaines tels que le terrorisme, l’extrémisme, la criminalité organisée, notamment le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, la cybercriminalité et le piratage informatique, la criminalité économique et financière, ainsi que les questions de migration irrégulière et de traite des êtres humains, ou encore les crimes violents, entre autres.

À ce propos, la partie suédoise a proposé l’adhésion des services de sécurité marocains au système du Réseau européen des personnes recherchées, compte tenu du rôle majeur joué par la sécurité marocaine dans l’interpellation et la traque des individus recherchés au niveau international dans les affaires de criminalité organisée transnationale. L’accent a également été mis sur l’importance de s’inspirer du modèle sécuritaire marocain et sur la nécessité d’accroître la coopération policière avec le Royaume, un partenaire de premier plan et particulièrement fiable.

Cette visite a également inclus des entretiens bilatéraux entre Abdellatif Hammouchi et des responsables des services de renseignement et de sécurité intérieure suédois, notamment Charlotte von Essen, directrice générale du service de sécurité suédois (SAPO). Ces discussions ont porté sur les divers défis sécuritaires résultant des activités des groupes terroristes dans plusieurs régions du monde, en particulier dans la zone sahélo-saharienne, au Moyen-Orient et en Europe. Les deux parties ont également abordé la dimension cyber dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée ainsi que leurs ramifications transfrontalières.

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Dans ce même contexte, le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire a effectué des visites de terrain auprès de plusieurs secteurs et unités opérationnelles des services de sécurité suédois, notamment les unités d’intervention centrales, la police cynotechnique et les services de lutte contre la cybercriminalité.

Cette visite constitue une preuve tangible de l’importance de la coopération sécuritaire bilatérale entre les royaumes du Maroc et de la Suède, en tant que partenaires actifs dans les efforts internationaux visant à renforcer la sécurité et la stabilité. Elle confirme également la détermination commune à poursuivre le renforcement de la coopération sécuritaire et à consolider la coordination en matière de renseignement face à toutes les menaces pesant sur la sécurité des deux pays.

Par ailleurs, cette visite illustre l’engagement du pôle de la Direction générale de la Sûreté nationale et de la Direction générale de la Surveillance du territoire à s’ouvrir à des partenaires sécuritaires dans divers pays du monde, afin de renforcer la sécurité commune et collective, et de soutenir les efforts visant à neutraliser toutes les menaces pesant sur la sécurité régionale et internationale.