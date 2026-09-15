Mediouna: l’ambulance communale prise en otage par les calculs électoraux

Des habitants de la commune de Mejjatia Ouled Tayeb, dans la province de Mediouna, ayant sollicité les services de l’ambulance communale, ont été stupéfaits de découvrir une condition pour le moins insolite : l’obtention préalable de l’approbation de l’élu représentant la circonscription concernée. «Les habitants ont dénoncé l’exploitation, par certains conseillers, des moyens de la commune à des fins de campagne électorale, au profit d’un parti qui a réussi à bouleverser les équilibres du conseil à la faveur des événements troubles ayant entouré l’élection du nouveau président du conseil communal», rapporte Assabah de ce mercredi 16 septembre.

Un ancien chauffeur de l’ambulance raconte avoir reçu un appel urgent d’une famille du douar Sidi Ghanem sollicitant les services du véhicule. Il avait alors communiqué à un membre de cette famille le numéro de téléphone du nouveau conducteur. Quelque temps plus tard, la même personne le rappelait pour l’informer que le nouveau chauffeur avait refusé de transporter un malade de l’hôpital provincial de Mediouna vers le CHU Ibn Rochd à Casablanca, subordonnant son intervention à l’approbation du conseiller élu dans la circonscription d’origine du demandeur.

Des membres du conseil communal n’ont pas hésité «à accuser le nouveau président et son adjoint d’instrumentaliser la commune dans une campagne électorale au profit d’un candidat de leur parti, en exerçant des pressions sur les habitants de certaines zones selon une logique de voix électorales en contrepartie de services rendus».

«Cela dit, il faut noter que des procès-verbaux de réunions tenues par les gouverneurs de provinces des environs de Casablanca avec les secrétaires généraux et les présidents des services des affaires intérieures font état de décisions visant à retirer les véhicules de service détenus par les élus et certains fonctionnaires placés sous leur autorité, afin d’interdire à leurs utilisateurs de les exploiter à des fins électorales», rappelle Assabah.

Les autorités provinciales ont enjoint aux caïds et aux pachas d’assumer pleinement leur mission de contrôle de l’exploitation du matériel et des biens communaux, de veiller à ne point en priver les citoyens pour des considérations électorales et de garantir l’égalité des chances entre tous les habitants dans l’accès aux services communaux.