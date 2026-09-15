Carburants: nouvelle hausse attendue mercredi, le gasoil toujours plus cher que l’essence

Cette nouvelle révision intervient deux semaines après le dernier ajustement. Le 1er septembre, le gasoil avait déjà augmenté de 6 centimes, tandis que le prix de l’essence était resté inchangé. Dans son relevé effectué le même jour à Casablanca, Le360 avait constaté un prix de 14,96 DH le litre chez Petromin Oils, Afriquia et Winxo, contre 14,99 DH chez Shell. L’essence était, pour sa part, affichée à 14,93 DH le litre dans la métropole.

Sur la base de ces derniers tarifs de référence, la nouvelle hausse attendue mercredi porterait ainsi le gasoil à environ 15,30 DH le litre à Casablanca. L’essence atteindrait, quant à elle, environ 15,20 DH le litre. Ces niveaux restent indicatifs, les tarifs pouvant varier légèrement selon les enseignes et les stations, ainsi que d’une ville à l’autre.

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Cette nouvelle augmentation porterait à 2,74 DH par litre le cumul des hausses du gasoil depuis la mi-juillet. Le diesel avait alors augmenté de 69 centimes à la mi-juillet, avant une nouvelle hausse d’un dirham début août, puis de 65 centimes à la mi-août et de 6 centimes au 1er septembre.

Le gasoil resterait ainsi plus cher que l’essence, une situation devenue particulièrement visible depuis le début du mois et que la hausse attendue mercredi viendrait accentuer. Une telle inversion des prix demeure rare sur le marché marocain. Un précédent avait été enregistré fin mars 2022, dans le sillage de la guerre en Ukraine et de l’envolée des cours internationaux du pétrole. Le 31 mars 2022, le gasoil avait atteint environ 14,30 DH le litre à Casablanca, dépassant alors pour la première fois l’essence, qui s’affichait autour de 14,16 DH le litre.

Le marché international toujours sous tension

Cette nouvelle hausse intervient alors que le marché pétrolier international reste sous forte tension. Mardi 15 septembre 2026, le Brent évoluait au-dessus de 107 dollars le baril en séance, après avoir déjà progressé de 8% au cours de la semaine achevée le 11 septembre. Les cours sont notamment soutenus par les inquiétudes concernant l’offre, après les attaques ayant endommagé des infrastructures énergétiques saoudiennes et entraîné l’arrêt du pipeline Est-Ouest. La veille, lundi 14 septembre, le Brent avait déjà gagné 2,6%, à 107,33 dollars le baril.

La pression est particulièrement forte sur les produits raffinés, qui intéressent directement le marché marocain. Le marché mondial du diesel reste confronté à une offre contrainte, sur fond de perturbations au Moyen-Orient et de recul des capacités de raffinage russes. Les exportations de diesel de la Russie et du Golfe avaient diminué de 1,6 million de barils par jour depuis février 2026. En Europe, les marges de raffinage de l’essence avaient dépassé 62 dollars le baril le 2 septembre, tandis qu’aux États-Unis, le prix moyen du diesel avait franchi, le 10 septembre, pour la première fois le seuil de 6 dollars le gallon.