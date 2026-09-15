Financement des élections: le défi de la transparence à l’ère du numérique et de l’immatériel

À l’heure où les campagnes électorales se digitalisent et où le contrôle des dépenses intervient souvent après coup, la transparence du financement électoral apparaît comme un enjeu majeur pour préserver la confiance des citoyens.

À l’approche des prochaines échéances législatives, les ressources financières mobilisées pour emporter l’adhésion des électeurs atteignent un sommet inédit, portées par une enveloppe publique de 450 millions de dirhams. «À l’heure où les tactiques d’influence se complexifient et où la part de l’immatériel ne cesse de croître, la simple vérification comptable a posteriori démontre ses limites structurelles», écrit le quotidien Les Inspirations Eco du 16 septembre.

Une campagne électorale ne se résume plus à une estrade, des banderoles et des tracts distribués sur les marchés. Elle est devenue une opération financière complexe, comprimée dans le temps, décentralisée et, surtout, massivement digitalisée. Avec un plafond de dépenses porté de 500.000 à 600.000 dirhams par candidat et une contribution publique globale de 450 millions de dirhams, dont 50 millions ciblés sur les jeunes candidats de moins de 35 ans, le scrutin prend les allures d’un marché hautement capitalistique. Dès lors, une interrogation centrale s’impose: l’architecture actuelle de contrôle permet-elle d’assurer la traçabilité intégrale de ces flux?

Au Maroc, le cadre constitutionnel est pourtant l’un des plus explicites de la région. L’article 147 de la Loi fondamentale consacre le rôle de la Cour des comptes dans l’audit des dépenses électorales et des comptes des partis. Chaque mandataire doit déclarer ses sources de financement, fournir un état exhaustif de ses débours et produire des pièces justificatives. Lors du scrutin de 2021, la juridiction financière a démontré sa vigilance en épinglant des dépenses non probantes et en exigeant la restitution de fonds indûment perçus.

Cependant, comme le souligne l’expert-comptable international Issam Benhayoun, cité par Les Inspirations Eco, l’audit ne se limite pas à une addition de factures. Dans la théorie financière, la mission de l’auditeur est de recueillir une assurance raisonnable quant à la réalité économique des transactions. Or, en matière électorale, un compte de campagne peut s’avérer administrativement irréprochable tout en restant opaque sur le plan citoyen. Le tampon d’une agence ou une liasse de factures conformes attestent de la dépense, mais éclairent rarement sur sa juste valeur marchande, son efficacité ou ses intermédiaires réels. La conformité juridique ne garantit pas la transparence démocratique.

La véritable rupture réside dans la mutation des canaux de communication politique. Aujourd’hui, la bataille se gagne sur les algorithmes, le micro-ciblage sur les réseaux sociaux, la production de contenus multimédias et le recours à des prestataires de réputation en ligne. Ces dépenses immatérielles, souvent facturées sous des libellés génériques de conseil ou de community management, sont par nature fragmentées et volatiles.

La comparaison internationale illustre ce casse-tête. Au Royaume-Uni, l’Electoral Commission a enregistré un record de 94,5 millions de livres sterling lors des élections générales de 2024, tout en admettant l’incapacité des nomenclatures actuelles à rendre intelligible la ventilation exacte des dépenses numériques. Aux États-Unis, la Federal Election Commission impose une granularité quasi chirurgicale aux comités politiques, mais lutte en permanence contre l’opacité des dark money et des sous-traitances en cascade. Pour le cas marocain, le risque n’est pas tant la fraude caractérisée que l’asymétrie d’information: comment distinguer une prestation numérique légitime d’une dépense déguisée ou mutualisée hors plafond?

Pour sortir de l’impasse d’un contrôle purement curatif, qui intervient des mois après la proclamation des résultats, le modèle doit évoluer. «Selon l’expert international, une campagne moderne requiert le même niveau d’exigence qu’un projet corporate: une traçabilité dès l’engagement de la dépense, une nomenclature standardisée imposant aux partis de catégoriser précisément leurs investissements entre terrain, logistique, communication digitale et conseil externe, ainsi qu’une ouverture vers l’Open Data», souligne Les Inspirations Eco.

L’enjeu ultime dépasse la simple police des écritures. L’argent injecté dans le jeu électoral provient en grande partie des contribuables, et la reddition de comptes constitue ainsi l’infrastructure même de la confiance citoyenne. Si le Maroc a consolidé le volet institutionnel du contrôle, le saut qualitatif consistera désormais à rendre ces flux financiers lisibles et compréhensibles pour le corps électoral. Car dans une démocratie adulte, la façon dont un candidat gère le budget de sa campagne préfigure la rigueur avec laquelle il administrera, demain, les deniers de l’État.