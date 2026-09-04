Élections législatives 2026: le dépôt des candidatures se poursuit jusqu’au 9 septembre

Le dépôt des déclarations de candidature se poursuit jusqu’au mercredi 9 septembre à midi. Dr

Le ministère de l’Intérieur a indiqué, dans un communiqué, que les déclarations de candidature s’effectuent en deux étapes. La première consiste à déposer la déclaration de candidature via une plateforme électronique dédiée. La seconde concerne le dépôt de l’original du dossier de candidature auprès de l’autorité chargée de recevoir les déclarations de candidature.

Le dépôt électronique

Le mandataire de chaque liste doit accéder au site, remplir la version électronique de la déclaration de candidature et y joindre les pièces justificatives requises dans la rubrique «Déclaration de candidature». Cette plateforme est accessible du lundi 31 août, à partir de 8h00, jusqu’au mardi 8 septembre à midi.

Les mandataires des listes de candidature peuvent utiliser leurs ordinateurs personnels ou tout autre moyen électronique pour accomplir cette démarche. Ils peuvent également se présenter aux sièges des wilayas, préfectures, provinces et préfectures d’arrondissements concernées. Des salles équipées des moyens techniques nécessaires sont mises à leur disposition.

Ces salles sont accessibles durant les heures officielles de travail, à partir de 8h00 chaque jour, y compris les samedis et dimanches, tout au long de la période consacrée au dépôt électronique des déclarations de candidature.

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Le mandataire de chaque liste peut se faire accompagner par une personne de son choix dans la salle dédiée à cette opération. Cette personne l’assiste dans le dépôt électronique de la déclaration de candidature.

Le dépôt de l’original du dossier

Le mandataire de chaque liste doit se présenter au siège de la province, de la préfecture ou de la préfecture d’arrondissements concernée pour les circonscriptions électorales locales. Pour les circonscriptions électorales régionales, il doit se présenter au siège de la wilaya de la région. Cette présentation a lieu à la date et à l’heure indiquées sur le récépissé provisoire téléchargé via la plateforme électronique. Le mandataire doit présenter ce récépissé, ainsi que l’original de la déclaration de candidature et les documents qui l’accompagnent.

Le dépôt de la déclaration de candidature via la plateforme électronique constitue une étape obligatoire. Il permet au mandataire de liste de procéder au dépôt de l’original du dossier de candidature auprès de l’autorité chargée de recevoir les déclarations de candidature.

Pour plus d’informations sur la procédure de dépôt des déclarations de candidature, toute personne concernée peut consulter le site.

Le ministère de l’Intérieur rappelle aux mandataires des listes de candidature, ainsi qu’aux candidates et candidats, que la campagne électorale débute aux premières heures du jeudi 10 septembre 2026 et prend fin le mardi 22 septembre à minuit.