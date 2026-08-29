Le ministère de l’Intérieur fixe le calendrier de dépôt des candidatures pour les législatives du 23 septembre

Le ministère de l’Intérieur a apporté des précisions sur les modalités et le calendrier de dépôt des déclarations de candidature en vue de l’élection des membres de la Chambre des représentants, prévue le mercredi 23 septembre 2026. Dans un communiqué, le ministère informe les personnes désireuses de se porter candidates que la période consacrée au dépôt des déclarations de candidature débutera à huit heures (8h00) le lundi 31 août 2026 et prendra fin à midi (12h00) le mercredi 9 septembre 2026.

Le dépôt des déclarations de candidature s’effectuera en deux étapes. La première consiste à déposer la déclaration de candidature via la plateforme électronique dédiée à cet effet. La seconde impose le dépôt de l’original du dossier de candidature directement auprès de l’autorité chargée de la réception des déclarations de candidature.

Pour le dépôt de la déclaration via la plateforme électronique, chaque mandataire de liste de candidature devra se connecter au site www.elections.ma, procéder au remplissage de la version électronique de la déclaration de candidature et déposer les documents requis via la rubrique intitulée «Déclaration de candidature». La plateforme sera ouverte à partir de huit heures (8h00) le lundi 31 août 2026 et fermera à midi (12h00) le mardi 8 septembre 2026.

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À cette fin, les mandataires de listes de candidature pourront utiliser des ordinateurs personnels ou tout autre moyen électronique, indique le communiqué. Ils pourront également se présenter dans les sièges des wilayas, préfectures, provinces et préfectures d’arrondissements concernées, pour effectuer cette opération dans des salles équipées des moyens techniques nécessaires, mises à leur disposition.

Cette possibilité sera offerte durant les heures de travail officielles, à partir de huit heures chaque jour, y compris les samedis et dimanches, pendant toute la durée réservée au dépôt des déclarations via la plateforme électronique. Chaque mandataire de liste de candidature pourra se faire accompagner de la personne de son choix afin de l’assister dans le dépôt électronique de sa déclaration de candidature.

Dépôt du dossier original: lieux et modalités

Pour le dépôt de l’original du dossier de candidature auprès de l’autorité chargée de la réception des déclarations, chaque mandataire de liste de candidature devra se présenter au siège de la préfecture, de la province ou de la préfecture d’arrondissements concernée, pour les circonscriptions électorales locales, ou au siège de la wilaya de région, pour les circonscriptions électorales régionales.

Cette présentation devra avoir lieu au jour et à l’heure fixés dans le récépissé provisoire téléchargé via la plateforme électronique. Le mandataire devra présenter ce récépissé, ainsi que l’original de la déclaration de candidature et les documents qui y sont annexés.

Le ministère insiste sur un point de procédure essentiel: le dépôt de la déclaration de candidature via la plateforme électronique constitue une étape obligatoire, préalable indispensable pour que le mandataire de liste puisse ensuite déposer l’original du dossier de candidature auprès de l’autorité compétente.

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Pour toute information complémentaire sur la procédure de dépôt des déclarations de candidature, les personnes intéressées sont invitées à consulter le site www.elections.ma, où figurent les précisions nécessaires relatives à cette procédure, note le communiqué.

Le ministère de l’Intérieur rappelle enfin aux mandataires de listes de candidature ainsi qu’aux candidates et candidats que la campagne électorale débutera le jeudi 10 septembre 2026, dès la première heure, et prendra fin à minuit (00h00) le mardi 22 septembre 2026.

Ce calendrier s’inscrit dans le cadre des élections législatives fixées au mercredi 23 septembre 2026, dont l’organisation suit désormais un déroulé précis, du dépôt des candidatures jusqu’à la clôture de la campagne, à trois jours du scrutin.