Législatives: voici les 12 candidates retenues par le PAM pour les listes régionales

Le Parti Authenticité et Modernité (PAM) a dévoilé les noms des candidates qui conduiront ses listes régionales réservées aux femmes pour les prochaines élections législatives. Au total, douze candidates ont été retenues, à raison d’une par région du Royaume.

La sélection est intervenue au terme d’un processus interne d’évaluation et de classement des candidatures. Le parti indique avoir appliqué une procédure unifiée reposant sur plusieurs critères, notamment la compétence, l’expérience politique et organisationnelle, la présence sur le terrain, les capacités de plaidoyer et de communication, ainsi que l’adhésion au projet et aux valeurs du PAM.

L’examen des candidatures a été confié à une commission composée de Fatima Saadi, membre de la direction collégiale, de la présidente de l’Organisation des femmes, du président de l’Organisation de la jeunesse et du secrétaire régional du parti dans chaque région concernée.

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La commission a procédé à l’étude des dossiers déposés par les candidates, avant de mener des auditions et d’évaluer les différents profils. Les candidatures ont ensuite été classées conformément à la procédure organisationnelle adoptée par le parti.

À l’issue de cette sélection, le PAM a retenu Leïla Bilgha pour la région de Rabat-Salé-Kénitra, Sara Amahzoun pour Béni Mellal-Khénifra et Salma Ablahsain pour Tanger-Tétouan-Al Hoceïma.

Dans la région de Drâa-Tafilalet, la tête de liste sera Najat Ouyahya. Nadia El Idrissi Slitine représentera Marrakech-Safi, tandis que Houda El Mghari El Mebred a été retenue pour la région de l’Oriental.

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Pour Casablanca-Settat, le parti a choisi Malika Mezzour. La liste comprend également Khadija Hajoubi pour Fès-Meknès, Sanaa Zahid pour Souss-Massa et Aziza Badad pour Laâyoune-Sakia El Hamra.

Les deux dernières candidatures concernent Manal Ariti pour Guelmim-Oued Noun et Zineb El Korri pour Dakhla-Oued Ed-Dahab.

Le PAM présente cette sélection comme le résultat d’un processus fondé sur des critères communs et sur le principe de l’égalité des chances entre les candidates. Le parti souligne également la participation des structures féminines et de jeunesse à l’examen des candidatures.

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Cette étape intervient à l’approche des prochaines élections législatives. Les douze candidates auront ainsi pour mission de porter les couleurs du PAM dans leurs régions respectives au cours de la campagne électorale.