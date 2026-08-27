Absence de plans d’aménagement: les dérives des permis de construire font polémique dans le Nord

Fatima Ezzahra El Mansouri, ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, a reçu, au cours de cette semaine, des rapports parlementaires sur les dernières inondations qui ont frappé plusieurs régions du Nord. Selon le quotidien Al Akhbar, dans son édition du vendredi 28 août, «ces rapports mettent le doigt sur de graves dysfonctionnements dans la gestion de la politique urbanistique locale». Des permis de construire ont ainsi été délivrés pour des projets de construction destinés à l’habitat dans des zones scientifiquement classées comme étant des cours d’oueds ou présentant des risques potentiels d’exposition aux inondations.

Les agences urbaines du Nord sont ainsi accusées, dans les rapports parlementaires, de ne pas respecter la cartographie bien établie des zones exposées aux risques naturels. Ces agences s’abstiennent de mener toute étude préalable ou tout contrôle adéquat avant la délivrance des permis de construire.

Ces dysfonctionnements ont été à l’origine du déplacement forcé de populations dans plusieurs centres urbains et ruraux, lorsque les autorités publiques ont été contraintes de déplacer tous les habitants de Ksar El Kébir et certains habitants de Chefchaouen, entre autres. Cela, sans parler des habitations qui ont été emportées par les crues. L’Agence urbaine de Larache est particulièrement visée par ces dysfonctionnements, et ce, pour n’avoir jamais réussi à mettre en place des plans d’aménagement adéquats pour sa région de compétence.

Le ministère de tutelle est attendu, ajoute Al Akhbar, pour expliquer pourquoi certaines agences urbaines continuent, sans base légale ou technique, à délivrer des permis de construire dans des zones non aménagées et présentant des dangers potentiels pour les habitants qui y résident.

La violation de ces règles élémentaires en matière de sécurité et de protection dans le domaine de l’urbanisation doit être sévèrement sanctionnée, et ce, au moment où des experts ont démontré que l’effondrement de dizaines d’habitations dans les régions du Nord n’est pas dû aux seules inondations et aux fortes pluies, mais à l’anarchie en matière d’urbanisation et au non-respect des procédures légales suivies avant d’accorder des autorisations aux projets de construction.