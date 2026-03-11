Politique

Permis de construire illégaux: à Tétouan, un élu du PAM sous pression

La ville de Tétouan.

Revue de presseAlors que les élections législatives sont prévues dans six mois, leurs préparatifs à Tétouan sont l’occasion de faire ressortir de vieux dossiers judiciaires. Le gouverneur de la province vient de réactiver des poursuites contre un député-maire, membre du PAM, et l’accuse de graves infractions en matière d’urbanisme. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Par Hassan Benadad
Le 11/03/2026 à 19h29

À l’approche des législatives prévues le 23 septembre 2026, l’attention s’est de nouveau portée ces derniers jours à Tétouan sur une action en justice engagée par le gouverneur de la province à l’encontre d’un député du PAM, qui est aussi le président de la commune de Laazla. Selon des sources concordantes relayées par Al Akhbar de ce jeudi 12 mars, l’ensemble des plaintes déposées par le gouverneur contre cet élu portent sur «des soupçons de violations des règles d’urbanisme et de modifications des plans d’aménagement». Parmi les reproches qui lui sont formulés, le fait «d’avoir validé des permis de construire individuels en toute illégalité, contribuant ainsi à un désordre urbanistique préjudiciable».

Des informations concordantes font état de craintes grandissantes à propos d’une possible révocation du parlementaire-maire, une menace qui intervient alors que les poursuites judiciaires engagées par le gouverneur révèlent des cas similaires, qui avaient pourtant donné lieu à des actions en justice initiées par les autorités provinciales.

Des proches de l’élu du PAM ont tenté de minimiser les accusations qui lui sont portées, et rappellent que ces dossiers datent de la période où wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma occupait les fonctions de gouverneur de la province de Tétouan. Ils ont expliqué qu’à cette époque, aucune procédure de révocation n’avait été engagée, et qu’aucune plainte n’avait été portée à propos de ces mêmes faits.

Au PAM, l’inquiétude est palpable. «La crainte d’un nouveau dépôt de plainte en révocation par le gouverneur de Tétouan va grandissant, alors que les archives des jugements prononcés contre ce parlementaire par le tribunal administratif ont été rassemblées. Ces décisions de justice s’appuient sur les rapports établis par les autorités locales dans le cadre du contrôle de la gestion des affaires publiques et de la surveillance du secteur de l’urbanisme», écrit le quotidien.

Dans la région, le cas de ce député n’est pas isolé, précise Al Akhbar. «Plusieurs présidents de communes de Tétouan et de M’diq ont déjà fait l’objet de poursuites judiciaires initiées par les autorités locales, visant à faire annuler leurs décisions unilatérales devant le tribunal administratif de Rabat», et de fait, «tous se trouvent aujourd’hui sous la menace d’une révocation», alors même qu’au préalable, le ministère de l’Intérieur «avait réalisé un recensement exhaustif des permis de construire individuels signés par des présidents de communes dans le nord du Royaume», écrit Al Akhbar.

Cet audit a permis de démontrer l’étendue d’un «chaos urbanistique indescriptible» qui a entraîné, indique le quotidien, «une dégradation alarmante du tissu urbain», ainsi que «l’émergence de constructions de plusieurs étages dans des zones initialement réservées à des villas».

#Urbanisme#Tétouan#élus locaux#Infractions urbanistiques#Poursuites judiciaires

