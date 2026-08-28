Législatives 2026: Fouzi Lekjaa présentera sa candidature le 3 septembre à Berkane

En tant que candidat aux législatives du 23 septembre, Fouzi Lekjaa effectuera à Berkane son premier déplacement politique sous les couleurs du Parti authenticité et modernité (PAM), qu’il a rejoint en juillet dernier avant d’intégrer son bureau politique. Dans sa ville natale, le ministre délégué chargé du Budget devrait officialiser sa candidature lors d’un meeting organisé en présence de membres de la direction collégiale du PAM et de nombreux militants du parti.

L’arrivée de Fouzi Lekjaa au PAM a contribué à exacerber les tensions avec le Rassemblement national des indépendants (RNI), pourtant toujours allié du parti du Tracteur au sein de la majorité gouvernementale. À l’approche des législatives, les relations entre les deux formations se sont nettement détériorées, donnant lieu ces derniers jours à de vives passes d’armes entre leurs dirigeants.

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Le ralliement de Fouzi Lekjaa au PAM a également suscité des réactions critiques au sein d’autres formations politiques, notamment dans les rangs de l’opposition, où certains responsables ont dénoncé une opération de «débauchage» à caractère électoral.

Cette séquence intervient à quelques semaines du scrutin législatif, alors que les partis entrent désormais dans la dernière ligne droite de la préparation de leurs candidatures.