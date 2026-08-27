Lekjaa répond à Talbi Alami: ceux qui ont gâché la joie des Marocains à l’Aïd Al-Adha sont de «vrais terroristes»

Fouzi Lekjaa lors d’une rencontre de communication avec les membres du PAM à la commune d’Ouled Naceur, dans la province de Fkih Ben Saleh, jeudi 27 août 2026.

Au lendemain de la fuite de l’enregistrement attribué à Rachid Talbi Alami, Fouzi Lekjaa a choisi de répondre sur le terrain des formules chocs, lors d’une rencontre de communication avec les dirigeants, cadres et membres du Parti authenticité et modernité (PAM) à la commune d’Ouled Naceur, dans la province de Fkih Ben Saleh.

Dans son intervention, Lekjaa a rejeté la logique de «distribution des butins», en mettant en avant sa conception de l’engagement politique. «Notre culture, c’est le sérieux, le travail et la sincérité au service de ce pays», a-t-il affirmé. Et d’ajouter: «Distribuer les butins sans les avoir chassés, cela ne nous concerne pas.»

Ces propos font directement écho à l’un des passages les plus commentés de l’audio attribué à Talbi Alami. Celui-ci y affirme, en substance, que Lekjaa ne devrait pas obtenir le portefeuille de l’Économie et des Finances après les prochaines élections, et que celui-ci reviendrait à Nadia Fettah, présentée comme la titulaire du poste.

Évoquant le pouvoir d’achat, que le responsable du PAM présente comme l’une des priorités de la prochaine étape, Lekjaa est revenu sur les difficultés rencontrées par les familles marocaines lors de l’Aïd al-Adha.

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Il a notamment dénoncé ceux qui, selon lui, ont transformé la joie de la fête en inquiétude pour les ménages, allant jusqu’à les qualifier de «terroristes».

L’allusion renvoie aux frakchia, ces intermédiaires et importateurs de bétail auxquels est souvent imputée une part de la spéculation sur les prix des moutons à l’approche de l’Aïd.

Mais cette formule prend également une dimension politique au regard de l’audio attribué à Talbi Alami. Dans cet enregistrement, le président de la Chambre des représentants reprocherait notamment au PAM de «terroriser» ou de mettre sous pression des candidats d’autres formations, notamment du RNI, afin de les attirer dans ses rangs.

Par ailleurs, Lekjaa a annoncé que le PAM présenterait son programme le 1er septembre et appelé à une compétition fondée sur les idées et les résultats.

Le responsable du PAM a également insisté sur l’emploi des jeunes et la réduction des disparités territoriales, appelant à construire un Maroc qui avance «à la même vitesse», de Tanger à Lagouira.