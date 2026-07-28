Législatives 2026: Fouzi Lekjaa annoncera lui-même sa candidature à Berkane

Fouzi Lekjaa, nouveau membre annoncé du bureau politique du Parti Authenticité et Modernité (PAM), prévoit d’annoncer lui-même sa prochaine candidature aux élections législatives du 23 septembre 2026, a-t-on appris mardi de source proche du PAM.

Cette candidature fera l’objet d’une activité partisane à Berkane, en présence de dirigeants et de militants du PAM dans la région de l’Oriental, a indiqué notre source.

Selon la même source, c’est le nouveau membre du parti du Tracteur qui «annoncera lui-même à Berkane» cette candidature, après avoir été admis samedi dernier comme membre ès qualités du bureau politique, en raison de sa fonction de ministre délégué chargé du Budget.

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Cette adhésion au sein de cette formation politique, créée en 2009, n’a pas été appréciée par plusieurs partis, y compris par son allié au sein du gouvernement, le Rassemblement national des indépendants (RNI). Son président, Aziz Akhannouch, a qualifié cette adhésion de «mercato organisé par un parti silencieux pendant cinq ans».

L’arrivée de Fouzi Lekjaa au PAM intervient ainsi dans un contexte préélectoral marqué par une recomposition des équilibres partisans et par une compétition déjà vive entre les formations de la majorité. Sa candidature annoncée à Berkane, où il dispose d’un fort ancrage local, devrait constituer l’un des temps forts de la stratégie électorale du PAM dans l’Oriental.

Avec l’annonce attendue de Fouzi Lekjaa à Berkane, le PAM entend donner un signal politique fort à quelques mois des législatives. Mais cette intégration, déjà commentée par ses alliés comme par ses adversaires, confirme aussi que la bataille électorale de 2026 a bel et bien commencé au sein même de la majorité gouvernementale.