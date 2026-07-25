Après avoir souhaité la bienvenue à Fouzi Lekjaa et à Yanja El Khattat, le Conseil national du PAM examine le programme électoral et valide la liste de ses candidats

À l'ouverture du 33ème Conseil national du Parti authenticité et modernité au Palais des Congrès de Salé, le 25 juillet 2026 (Y.Mannan/Le360).

En préambule de la session de son Conseil national, réuni au Palais des Congrès de Salé, le Parlement du Parti authenticité et modernité (PAM) a validé l’entrée de Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget, président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et de la Fondation Maroc 2030, au sein du bureau politique du parti.

Le PAM a également annoncé l’adhésion de Yanja El Khattat, président de la région Dakhla-Oued Eddahab. Son arrivée acte la rupture avec la famille Ould Errachid, longtemps dominante dans les provinces du Sud. Le fils de Yanja El Khattat est par ailleurs candidat aux élections législatives dans la circonscription de Dakhla.

Dans une déclaration à la presse, Fatima-Zahra El Mansouri, coordinatrice nationale de la direction collégiale du PAM, a indiqué que «Fouzi Lekjaa fait partie des personnes avec lesquelles je me suis entretenue au sujet de leur adhésion. Nous partageons un ensemble de valeurs communes autour de la construction d’un Maroc moderne». Elle a ajouté: «C’est pour cette raison qu’il nous a rejoints, tout comme Yanja El Khattat. Au regard de leurs responsabilités, en tant que ministre et président de région, ils intègrent directement le bureau politique, conformément aux statuts du parti.»

L’annonce de l’arrivée de Fouzi Lekjaa au PAM a été saluée par de longs applaudissements des membres du Conseil national. En revanche, sa candidature aux prochaines élections législatives dans la circonscription de Berkane n’a pas encore été tranchée, malgré les slogans scandés par une partie de l’assistance réclamant sa candidature. «La commission nationale chargée des candidatures reste ouverte pour examiner de nouvelles adhésions», a répondu Fatima-Zahra El Mansouri aux militants.

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Selon Najwa Koukous, présidente du Conseil national, le programme électoral du PAM constitue une feuille de route ambitieuse en matière de bonne gouvernance, de développement économique et de renforcement des politiques sociales. Il vise, a-t-elle souligné, à relever les défis auxquels le Royaume est confronté tout en répondant aux attentes des citoyens.

Évoquant ce programme, qui sera encore enrichi avant son adoption définitive, Fatima-Zahra El Mansouri a expliqué que l’Académie du PAM avait élaboré «un projet mobilisant l’ensemble des compétences et des cadres du parti afin de proposer des solutions réalistes aux préoccupations immédiates des citoyennes et des citoyens, notamment le pouvoir d’achat, l’emploi, en particulier celui des jeunes, la question de l’eau, le renforcement de l’économie et l’attraction des investissements». Elle a précisé que les observations des membres du Conseil national seraient intégrées avant la présentation de la version finale.

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À l’occasion de cette session, le PAM a également dévoilé une grande partie de ses candidats dans les différentes régions du Royaume. Sept femmes ont été investies têtes de liste, tandis que six ministres du parti brigueront un siège à la Chambre des représentants: Fatima-Zahra El Mansouri, Mehdi Bensaïd, Azzeddine Midaoui, Abdellatif Ouahbi, Adib Benbrahim et Hicham Sabiry.