Le Conseil national du PAM ouvre ses travaux en présence de Fouzi Lekjaa

Fouzi Lekjaa, ministre délégué au Budget et président de la FRMF, assistant au Conseil national du PAM le 25 juillet 2026 à Salé. (Y.Mannan/Le360)

Le PAM a ouvert ce samedi 25 juillet, au Palais des congrès à Salé, la 32ème session de son Conseil national. Cette instance réunit les principales composantes dirigeantes du parti. La rencontre intervient à moins de deux mois des élections législatives du 23 septembre prochain.

🇲🇦 Fouzi Lekjaa présent à la 32ème session du Conseil national du Parti authenticité et modernité (PAM), à Salé. pic.twitter.com/7FyarmdYdD — Le360 (@Le360fr) July 25, 2026

Fouzi Lekjaa, figure incontournable du gouvernement et artisan central des grands chantiers budgétaires et footballistiques du Royaume, a été aperçu parmi les participants à cette session. Une source au sein du PAM a précédemment évoqué une adhésion en cours du ministre délégué au Budget. Sa présence relance des rumeurs persistantes qui animaient la scène politique depuis plusieurs mois.