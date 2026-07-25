Le Conseil national du PAM ouvre ses travaux en présence de Fouzi Lekjaa

Le PAM a ouvert ce samedi 25 juillet, au Palais des congrès à Salé, la 32ème session de son Conseil national. Cette instance réunit les principales composantes dirigeantes du parti. La rencontre intervient à moins de deux mois des élections législatives du 23 septembre prochain.
Fouzi Lekjaa, figure incontournable du gouvernement et artisan central des grands chantiers budgétaires et footballistiques du Royaume, a été aperçu parmi les participants à cette session. Une source au sein du PAM a précédemment évoqué une adhésion en cours du ministre délégué au Budget. Sa présence relance des rumeurs persistantes qui animaient la scène politique depuis plusieurs mois.