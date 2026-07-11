Législatives 2026: le PAM affiche ses ambitions électorales à Berrechid

Le PAM a affiché ses ambitions pour les élections législatives du 23 septembre 2026 lors d’un grand rassemblement régional organisé ce samedi à la salle couverte Prince Moulay Rachid de Berrechid. Devant plus de 6.000 militants, Mohamed Mehdi Bensaid, membre de la direction collégiale du parti, a réaffirmé la volonté du PAM de capitaliser sur le bilan de la majorité actuelle et sur sa présence sur le terrain pour décrocher la première place dans la région de Casablanca-Settat. Pour y parvenir, la formation politique s’apprête à présenter un programme électoral fortement axé sur des mesures concrètes de protection du pouvoir d’achat et de lutte contre la cherté de la vie.

«Nous nous préparons aux prochaines élections en nous appuyant sur les résultats obtenus durant la phase précédente. Le parti ambitionne de se hisser à la première place des législatives grâce au bilan positif de ses ministres, de ses élus et à sa présence constante sur le terrain», déclare Mohamed Mehdi Bensaid.

Le responsable a également annoncé la présentation prochaine du programme électoral du parti. «Notre priorité sera la préservation du pouvoir d’achat des Marocains et la mise en place de mesures capables de répondre à la problématique du coût de la vie», annonce-t-il.

Mohamed Mehdi Bensaid a également évoqué les tensions au sein de la coalition gouvernementale. «Le PAM a vécu cette expérience avec ses aspects positifs et ses moments difficiles», rappelle-t-il. «Nous sommes restés fidèles à nos engagements, même lorsque certains partenaires de la majorité critiquaient les secteurs que nous dirigions», ajoute Bensaid.

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Le dirigeant du PAM a par ailleurs salué l’action des ministres du parti au sein du gouvernement. Il a notamment cité le programme d’aide directe au logement, qu’il considère comme l’un des chantiers illustrant l’évolution de la politique de soutien public au Maroc. «Le PAM n’a pas été un simple composant de la majorité gouvernementale, il a participé activement à l’élaboration de plusieurs lois et réformes adoptées durant cette législature», souligne-t-il.

Revenant sur l’arrivée de nouvelles figures politiques au sein du parti dans plusieurs provinces, Mohamed Mehdi Bensaid a tenu à préciser qu’il s’agissait, selon lui, d’un ralliement politique et non électoral. «Ces adhésions s’inscrivent dans une dynamique visant à construire un parti plus fort, à élargir la base des adhérents et à renforcer notre présence sur le terrain», explique-t-il.

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Ce meeting s’inscrit dans le cadre du programme organisationnel et communicationnel que le PAM déploie actuellement dans l’ensemble des régions du Royaume en prévision des élections législatives du 23 septembre 2026. Le parti multiplie les rencontres de proximité, les annonces de candidatures et les actions destinées à renforcer le contact direct avec ses militants et les citoyens.

Pour Manal Badil, candidate du PAM aux prochaines législatives, cette rencontre régionale participait à la dynamique politique et organisationnelle engagée par le parti. «Ce rendez-vous cherche à consolider la politique de proximité et à renforcer le dialogue direct avec les citoyens. Il permet également de rapprocher les habitants des positions du parti et de présenter le bilan de sa contribution à la gestion des affaires publiques, que ce soit au niveau gouvernemental, parlementaire ou territorial», a-t-elle conclu.