Législatives: «L’avenir de l’action politique est tributaire du renouvellement des élites», assure le PAM

Le Parti authenticité et modernité (PAM), membre de la majorité gouvernementale, a réaffirmé ce samedi sa volonté d’accorder une place importante aux jeunes, femmes comme hommes, dans les investitures en vue des élections législatives prévues le mercredi 23 septembre 2026. Cet engagement a été exprimé à l’occasion de la deuxième session du Conseil national de la jeunesse du parti, organisée au Palais des congrès de Salé.

Président de l’Organisation de la jeunesse du PAM, Salaheddine Abkari a assuré que les prochaines échéances électorales constitueront «un véritable plaidoyer en faveur de la jeunesse». «Nous connaissons les réalités du terrain électoral et avons toujours défendu une plus grande place pour les jeunes. Les prochaines échéances permettront de voir émerger une nouvelle génération de candidats, peut-être pas encore à la hauteur de toutes nos aspirations. C’est précisément pour renforcer cette dynamique que nous avons lancé l’initiative «Ana Kayn» («Je suis là»), afin d’encourager les jeunes à s’inscrire sur les listes électorales», a-t-il déclaré.

Selon lui, cette deuxième session du Conseil national de la jeunesse est également l’occasion de dresser le bilan des actions menées depuis la précédente réunion. Il a cité les avancées réalisées en matière de structuration de l’organisation, d’initiatives destinées à la jeunesse, ainsi que d’encadrement et de communication. «L’évaluation relève du Conseil national, tandis que le rôle de l’Organisation de la jeunesse est de mettre en œuvre le programme de travail auquel elle s’est engagée», a-t-il ajouté.

De son côté, Fatima Saâdi, l’une des trois membres de la présidence collégiale du PAM, a rappelé que cette réunion s’inscrivait dans le respect des statuts du parti et dans une tradition visant à évaluer le fonctionnement de l’organisation tout en ouvrant le débat sur les grands enjeux politiques.

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Pour la dirigeante, le renouvellement des élites constitue un enjeu majeur. «Au sein du Parti authenticité et modernité, nous sommes convaincus que l’avenir de l’action politique dépend du renouvellement des élites», a-t-elle affirmé, estimant que celui-ci passe nécessairement par une implication accrue des jeunes dans le débat public et la vie politique.

Fatima Saâdi a également insisté sur la nécessité de renforcer le dialogue avec cette frange de la population afin de restaurer sa confiance dans l’action politique. «Sans la jeunesse, il est impossible d’envisager un quelconque renouvellement du discours politique ou des élites», a-t-elle conclu.

À ce stade, le PAM, à l’instar de plusieurs autres formations politiques, n’a pas encore dévoilé son programme électoral ni la liste complète de ses candidats pour les législatives de septembre.