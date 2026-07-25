Officiel. Fouzi Lekjaa et Yanja El Khattat rejoignent le PAM

C’est officiel. Le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, et le président du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, Yanja El Khattat, rejoignent le PAM. L’annonce a été faite ce samedi par la coordinatrice nationale de la direction collégiale du PAM, Fatima-Zahra El Mansouri.

Selon des sources consultées par Le360, Fouzi Lekjaa intègre le Bureau politique du PAM en devenant membre du parti.

Cette annonce intervient dans le cadre de la tenue de la 32ème session du Conseil national du PAM. La rencontre donnera lieu à l’examen de plusieurs questions organisationnelles et politiques. Elle se tient alors que le parti se prépare aux prochaines échéances électorales, avec une large présence de ses dirigeants, de ses élus et de ses membres.