Politique

Officiel. Fouzi Lekjaa et Yanja El Khattat rejoignent le PAM

Fouzi Lekjaa et de Yanja El Khattat.

La coordinatrice nationale de la direction collégiale du PAM, Fatima-Zahra El Mansouri, a annoncé ce samedi l’adhésion officielle du ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, et du président du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, Yanja El Khattat, aux rangs du parti. L’annonce est intervenue lors des travaux de la 32ème session du Conseil national, tenue au Palais des congrès de Salé.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 25/07/2026 à 11h05

C’est officiel. Le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, et le président du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, Yanja El Khattat, rejoignent le PAM. L’annonce a été faite ce samedi par la coordinatrice nationale de la direction collégiale du PAM, Fatima-Zahra El Mansouri.

Selon des sources consultées par Le360, Fouzi Lekjaa intègre le Bureau politique du PAM en devenant membre du parti.

Cette annonce intervient dans le cadre de la tenue de la 32ème session du Conseil national du PAM. La rencontre donnera lieu à l’examen de plusieurs questions organisationnelles et politiques. Elle se tient alors que le parti se prépare aux prochaines échéances électorales, avec une large présence de ses dirigeants, de ses élus et de ses membres.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 25/07/2026 à 11h05
#Fouzi Lekjaa#Yanja El Khattat#PAM

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