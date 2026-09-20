Casablanca: fin de cavale pour la charlatane à la voiture de luxe qui derobait l’or de ses clientes

La police judiciaire du district d’Aïn Chock à Casablanca a récemment mis fin aux agissements d’une femme aux antécédents judiciaires, spécialisée dans le vol de bijoux de femmes fortunées. «La suspecte utilisait une berline luxueuse pour attirer ses victimes, employant des stratagèmes de sorcellerie, de charlatanisme et d’escroquerie sous la menace et le chantage pour les dépouiller de leurs biens», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du lundi 21 septembre.

L’enquête approfondie menée par les services de sécurité a permis d’identifier la mise en cause grâce à des recherches techniques et des descriptions précises, menant à son arrestation dans la zone de Tamaris, relevant de la commune de Dar Bouazza, à la suite d’un piège minutieux tendu avec le concours d’une policière. La suspecte ciblait ses victimes dans les rues par des paroles mielleuses et des méthodes diaboliques, les convainquant de monter dans son véhicule avant de verrouiller les portes pour les emmener dans un endroit isolé.

Une fois ses victimes isolées, elle basculait dans l’intimidation en prétendant détenir des pouvoirs surnaturels pour briser les sorts et attirer la chance, leur volant ainsi leurs bijoux sous la menace directe d’une arme blanche ou par le biais d’un chantage psychologique exigeant qu’elles se séparent de leur or. «Les services de sécurité ont agi à la suite de nombreuses plaintes de femmes tombées dans ce piège de tromperie et d’escroquerie», souligne Assabah.

Lors des opérations de perquisition, une importante quantité de bijoux volés a été saisie en sa possession, ainsi que des vêtements et le véhicule luxueux utilisé comme appât pour faciliter ses déplacements et l’attrait de ses cibles. La suspecte a été placée en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de lever le voile sur l’ensemble de ses victimes et de tous les crimes qui lui sont imputés.