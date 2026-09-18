Société

Retour définitif à l’heure GMT dimanche 20 septembre 2026

Le Maroc s’apprête à reculer ses montres d’une heure ce week-end, marquant la fin de l’heure supplémentaire conformément aux décrets en vigueur. La mesure prend effet ce dimanche.

Par La Rédaction
Le 18/09/2026 à 13h37

Le Maroc se prépare à abandonner l’heure d’été pour revenir à l’heure moyenne de Greenwich (GMT). Ce changement s’effectuera en retardant les aiguilles de la montre de soixante (60) minutes, le dimanche 20 septembre 2026 à partir de 02h00 du matin, annonce le gouvernement.

Cette transition intervient en application des dispositions du décret n° 2.26.530, publié le 9 Moharrem 1448 (25 juin 2026) et relatif à l’heure légale, ainsi que du décret royal n° 455.67 du 23 Safar 1387 (2 juin 1967).

Pour rappel, le gouvernement avait entériné fin juin dernier la décision de mettre un terme à l’application de l’heure supplémentaire.

Par La Rédaction
Le 18/09/2026 à 13h37
#Heure légale#GMT

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