Politique

Mondial 2026: le directeur du FBI adresse une lettre de reconnaissance aux équipes de la DGSN-DGST

Le directeur du FBI, Kash Patel.. 2026 Getty Images

Le directeur du FBI, Kash Patel, a adressé une lettre officielle de reconnaissance aux policiers marocains dépêchés aux États-Unis par le pôle DGSN-DGST, à l’occasion de la Coupe du monde de football 2026.

Par La Rédaction
Le 17/09/2026 à 15h31

Dans cette correspondance, le patron du FBI salue le professionnalisme et le niveau de compétence démontrés par les cadres marocains durant leur mission au sein du Centre international de coopération sécuritaire, mis en place pendant les compétitions du Mondial.

La lettre met également en avant l’expertise développée par les services de sécurité marocains dans le domaine de la sécurisation des manifestations sportives et de la gestion des grands événements.

Selon le FBI, cette expérience a constitué une «valeur ajoutée» dans le dispositif de coopération internationale déployé à l’occasion de la compétition. Elle aurait notamment contribué au renforcement de la coordination entre les différents partenaires ainsi qu’à la mise en œuvre d’une approche opérationnelle et préventive.

Une délégation du FBI lors d’une visite à Rabat à l’occasion de la Coupe d’Afrique des nations (CAN).

Le travail du contingent marocain est également salué pour sa contribution à l’encadrement des supporters et au bon déroulement des rencontres, ainsi qu’au maintien d’un environnement sécurisé pour les spectateurs venus de différents pays.

Pour la DGSN-DGST, cette lettre de reconnaissance constitue un nouveau témoignage de la coopération sécuritaire entre le Maroc et les États-Unis, notamment dans le domaine de la sécurisation des grands événements internationaux.

Par La Rédaction
Le 17/09/2026 à 15h31
#FBI#Maroc

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