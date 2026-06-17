Mondial 2026: le directeur du FBI rend hommage à l’engagement sécuritaire des nations participantes, dont le Maroc

Une équipe de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) était présente ce mercredi 17 juin au Centre de coopération policière internationale (CCPI) de Leesburg, en Virginie, lors d’une visite du directeur du FBI, Kash Patel. Le CCPI coordonne les dispositifs sécuritaires des nations engagées dans la Coupe du monde 2026.

Dans une allocution prononcée devant les délégations réunies, le directeur du FBI a salué l’engagement des services de sécurité des nations participantes, qu’il a qualifié de contribution qualitative et inédite à un événement de cette envergure.

Kash Patel a également rendu hommage aux résultats obtenus jusqu’à présent, qu’il a jugés satisfaisants et qui sont le fruit d’une action concertée entre les différents pays représentés. Il a exprimé sa reconnaissance pour cet engagement collectif, y voyant le signe d’un partenariat solide et durable entre les nations au service de la coordination sécuritaire internationale.