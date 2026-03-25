Coopération sécuritaire: démantèlement d’une cellule terroriste active entre le Maroc et l’Espagne

Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), a réussi, lors d’une opération simultanée et conjointe menée ce mercredi matin avec le Commissariat général à l’information (CGI), le service de renseignement relevant de la Police nationale espagnole, à démanteler une cellule terroriste affiliée à l’organisation terroriste Daech. Cette cellule est composée de trois individus extrémistes opérant entre les deux pays.

Dans un communiqué, le BCIJ précise que cette opération sécuritaire de grande envergure s’inscrit dans le cadre des opérations conjointes et des enquêtes coordonnées menées par les services de sécurité marocains en collaboration avec leurs homologues espagnols, dans le but de neutraliser les menaces terroristes et de démanteler les réseaux et organisations extrémistes qui menacent la sécurité des deux pays.

Les interventions de terrain simultanées réalisées dans le cadre de cette opération ont conduit à l’arrestation de deux individus à Tanger par les éléments de la force spéciale relevant de la DGST, tandis que les services de sécurité espagnols ont procédé à l’interpellation du chef de cette cellule terroriste dans la ville de Majorque.

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Les premiers résultats des investigations menées à ce stade indiquent que les membres de la cellule arrêtés au Maroc seraient impliqués dans le financement et le soutien logistique de combattants actifs au sein de branches de l’organisation Daech dans la région du Sahel et en Somalie. Quant au chef de la cellule, il est soupçonné d’avoir planifié une opération terroriste en Espagne selon les méthodes du terrorisme individuel.

Maroc-Espagne: 30 cellules terroristes démantelées depuis 2014

Dans le cadre de l’enquête judiciaire, les deux suspects arrêtés à Tanger ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par le BCIJ sous la supervision du parquet chargé des affaires de terrorisme, afin de révéler toutes les ramifications de ce réseau et ses liens aux niveaux national et régional.

Cette nouvelle opération sécuritaire vient couronner un long processus de coopération entre les services de sécurité marocains et leurs homologues espagnols. Elle illustre également l’importance du partenariat stratégique entre les deux pays dans le domaine sécuritaire, lequel a permis le démantèlement de plus de 30 cellules terroristes depuis 2014, contribuant ainsi à prévenir de graves menaces et à déjouer des plans dangereux visant la sécurité des deux nations.