Terrorisme: l’Institute for Economics and Peace décrit la stratégie sécuritaire marocaine

Le Maroc est encore une fois cité comme étant «un exemple rare de stabilité et d’efficacité en matière de sécurité dans un contexte mondial marqué par des transformations profondes du terrorisme», indique Al Ahdath Al Maghribia de ce mercredi 25 mars, relayant le rapport pour 2026 de l’Institute for Economics and Peace. Le Royaume figure parmi 25 pays sur les 163 examiné par le think tank n’ayant enregistré aucune attaque terroriste depuis 2011, une résilience attribuée à «une stratégie proactive et multidimensionnelle, combinant travail de renseignement approfondi, réforme du champ religieux et programmes de développement humain visant à réduire les causes socio-économiques de la radicalisation», explique le quotidien.

Le Bureau central des investigations judiciaires (BCIJ), dépendant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), joue un rôle-clé en démantelant les cellules terroristes dès les phases de planification. La coopération internationale renforce également cette efficacité, le Royaume étant considéré comme un partenaire fiable par l’Europe et les États-Unis pour l’échange de renseignements, indique Al Ahdath Al Maghribia. «La promotion des valeurs de modération et la prévention de l’extrémisme violent complètent ce dispositif, contribuant à faire du Royaume un «pôle de stabilité» dans la région», indique le quotidien, qui ajoute que «cette performance contraste fortement avec celle de ses voisins régionaux. Alors que le Maroc n’a connu aucun incident depuis plus de quinze ans, les pays du Sahel et d’Afrique subsaharienne enregistrent une multiplication par dix des attaques terroristes depuis 2007, concentrant aujourd’hui plus de la moitié des décès mondiaux liés au terrorisme».

Le quotidien relaie ainsi le fait que «le Pakistan, pour la première fois en tête du classement mondial, a enregistré 1.139 morts et 1.045 attaques en 2025, une situation directement liée aux répercussions du retour des Taliban au pouvoir en Afghanistan en 2021».

Selon ce rapport diffusé le 18 mars dernier, «la redistribution géographique du terrorisme. Le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord ont connu une baisse historique de 95 % du nombre de victimes au cours de la dernière décennie, tandis que l’Afrique subsaharienne devient le principal foyer de menace, regroupant six des dix pays les plus touchés. Depuis 2007, les attaques y ont été multipliées par dix, et la région concentre désormais plus de la moitié des décès liés au terrorisme dans le monde».

Malgré cette stabilité, tempère le quotidien, «le Maroc doit rester vigilant face à l’évolution du contexte régional. Le rapport avertit que 2026 pourrait être une année critique en raison de l’expansion des groupes extrémistes du Sahel vers le nord de l’Afrique, profitant de l’instabilité politique et de la fragilité économique. Le recrutement en ligne constitue un autre défi croissant: plus de 42% des recrutements terroristes se font via Internet, notamment à travers les réseaux sociaux et les plateformes de communication fermées, ciblant particulièrement les jeunes et les adolescents». Selon les conclusions de ce rapport, «le Maroc, par son modèle de stabilité et son efficacité sécuritaire, joue un rôle stratégique majeur non seulement dans la protection de son territoire, mais aussi comme partenaire international de référence pour la prévention du terrorisme. Cette reconnaissance renforce la confiance dans le Royaume, qui se positionne non seulement comme destination économique et touristique, mais également comme acteur clé d’un futur sécuritaire régional plus stable».