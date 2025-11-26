Politique

Lutte antiterroriste: arrestation d’un partisan de Daech en phase d’exécution d’un plan terroriste à Tétouan

Une équipe des Forces spéciales du Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

Un partisan de Daech, âgé de 26 ans, a été interpellé ce mercredi 26 novembre à Tétouan. Il était en phase d’exécution d’un plan terroriste imminent et extrêmement dangereux visant à porter gravement atteinte à l’ordre public. Les détails.

Par La Rédaction
Le 26/11/2025 à 15h05

Les services de police de la ville de Tétouan sont parvenus, sur la base de renseignements précis fournis par la Direction générale de la surveillance du territoire, ce mercredi 26 novembre 2025, à interpeller un partisan de «Daech». Âgé de 26 ans, il était en phase d’exécution d’un plan terroriste imminent et extrêmement dangereux visant à porter gravement atteinte à l’ordre public.

Un communiqué du Bureau central d’investigations judiciaires indique que cette opération sécuritaire a permis de trouver en possession du suspect une arme blanche de grande taille, qu’il projetait d’utiliser pour mettre à exécution ses plans terroristes, sachant que le mis en cause avait attiré l’attention en diffusant, à travers des plateformes médiatiques, des contenus sur des opérations terroristes menées par Daech.

La même source ajoute que les perquisitions effectuées dans le cadre de cette affaire a permis de découvrir, au domicile du suspect, un fanion de cette organisation terroriste.

Le suspect a été déféré devant le BCIJ et placé en garde à vue afin d’approfondir l’enquête menée sous la supervision du Parquet chargé des affaires de terrorisme, dans le but d’identifier l’ensemble des projets terroristes qui lui sont imputés et de déterminer ses éventuelles connexions aussi bien à l’intérieur du Maroc qu’à l’étranger.

