Lutte antiterroriste: le Maroc, champion incontesté en 2025

Le Maroc a été salué pour son succès exceptionnel dans la lutte contre le terrorisme, obtenant un score parfait de zéro à l’Indice mondial du terrorisme pour 2025, selon un rapport de l’Institut pour l’économie et la paix. Cette performance remarquable, rapportée par Al Ahdath Al Maghribia, témoigne de l’efficacité de la stratégie de sécurité proactive du pays.

Le Maroc maintient son statut de pays exempt de menaces terroristes directes, se positionnant ainsi comme l’une des nations les moins touchées par ce fléau. Il se distingue en étant le seul pays d’Afrique du Nord à n’avoir enregistré aucune activité terroriste au cours de l’année écoulée.

L’approche proactive adoptée par les services de sécurité marocains se caractérise par son adaptation constante aux nouvelles formes de menace. Le Royaume, qui a progressé de six places l’année dernière, consolide ainsi son rôle de leader mondial dans la lutte proactive contre le terrorisme, malgré la complexité persistante de ce phénomène.

Ce fléau demeure une menace prégnante dans de nombreuses régions du monde, notamment au Sahel africain, que le rapport désigne comme la zone la plus affectée.

La réussite du Maroc dans la maîtrise du terrorisme découle d’une stratégie initiée en 2002. Elle a permis le démantèlement de plus de 200 cellules terroristes impliquées dans des incitations à la violence, tant à l’intérieur du pays que dans les zones de tension internationales, en particulier au Sahel et dans la région syro-irakienne.

Les autorités marocaines compétentes ont acquis une expertise considérable, fondée sur une approche sécuritaire qui consiste à neutraliser les menaces terroristes dès leur émergence, dans le cadre d’une coordination permanente.

Cette efficacité a incité de nombreux pays à rechercher des partenariats sécuritaires avec le Maroc, lesquels ont permis de démanteler plusieurs cellules terroristes sur leurs territoires grâce aux informations fournies par les services de sécurité marocains, relaie Al Ahdath Al Maghribia.

En définitive, la stratégie du Royaume dans ce domaine repose sur quatre piliers fondamentaux : le renforcement de la sécurité et de l’arsenal juridique, le développement économique et humain, la préservation de l’identité religieuse et la consolidation de la coopération régionale et mondiale, tout en promouvant les principes d’un islam modéré fondé sur les valeurs universelles de coexistence et de paix.