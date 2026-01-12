Rabat: lourd verdict contre la cellule terroriste «Lions du Califat» liée à Al-Qaïda

Le procès de la cellule terroriste «Lions du Califat au Maghreb Al Aqsa» s’est achevé, mercredi 7 janvier, devant la Chambre criminelle spécialisée près la Cour d’appel de Rabat. Ce réseau, démantelé en février dernier par le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) dans la province d’Errachidia, sur les rives de l’oued Guir, a vu son principal instigateur condamné à 23 ans de réclusion criminelle. Ses acolytes ont écopé de peines allant de 4 à 18 ans d’emprisonnement.

Initiées en février 2025, les investigations ont permis au BCIJ de localiser une zone montagneuse suspecte, utilisée comme base logistique arrière par le groupe. Les enquêteurs y ont découvert un important stock d’armes et de munitions destiné à la concrétisation de projets d’attentats, relaie Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce mardi 13 janvier.

L’opération d’anéantissement, exécutée de manière simultanée dans plusieurs villes du Royaume après une année d’enquête, a mis à jour la dangerosité et l’ambition de cette cellule. Ses membres se sont revendiqués adeptes d’Abderrahmane Essahraoui, émir d’Al-Qaïda au Sahel, chargé du financement d’opérations terroristes au-delà de la région.

Les perquisitions ont conduit à la saisie d’un matériel aussi hétéroclite qu’inquiétant: des engins explosifs en cours d’assemblage, dont une cocotte-minute piégée, des produits chimiques pour leur fabrication, un arsenal d’armes blanches, des devises américaines, ainsi que des documents manuscrits détaillant des cibles et une peinture murale arborant le slogan de l’organisation Daech. Une cachette dissimulée au pied d’une colline d’Errachidia a en outre livré une cargaison d’armes enterrées et emballées dans des caisses en plastique et des journaux maliens, datés du 27 janvier 2025.

Les enquêteurs ont établi que la cellule terroriste avait atteint un stade opérationnel avancé, maîtrisant des techniques de sabotage, indique Al Ahdath Al Maghribia. Elle s’apprêtait notamment à actionner des dispositifs explosifs par téléphone portable, une méthode identique à celle utilisée lors de l’attentat du café Argana à Marrakech, le 28 avril 2011.