CAN 2025: l’expertise sécuritaire marocaine suscite l’intérêt du FBI américain

Une délégation du Bureau fédéral d’investigation américain (FBI), conduite par Douglas Olsen, directeur des opérations au sein de la division des services d’interventions sur le terrain, et Kevin Kowalski, directeur adjoint du groupe d’intervention en situations d’urgence, effectue une visite officielle au Royaume du 4 au 6 janvier en cours. Cette visite vise à prendre connaissance du protocole de sécurité et de sûreté publique mis en œuvre par la Direction générale de la sûreté nationale à l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations de football 2025.

La délégation du FBI a entamé sa visite par une observation sur le terrain des différentes composantes du dispositif de sécurité adopté au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, en marge du match Maroc–Tanzanie. Cette visite a porté notamment sur le déploiement des forces de sécurité, les niveaux de surveillance, l’utilisation de systèmes de surveillance vidéo par drones et de caméras haute définition, ainsi que sur les mécanismes de communication et de coordination électronique entre ces composantes sécuritaires via des centres de commandement fixes et autonomes.

La délégation américaine s’est également rendue au Centre africain de coopération sécuritaire, qui constitue le lien entre les services de sécurité marocains et les agents de police représentant les pays africains participant à cette compétition continentale. Les représentants du FBI ont ainsi pris connaissance des modes de fonctionnement de ce centre, ainsi que des moyens techniques et logistiques avancés qu’il utilise. Ils ont également participé à une séance de travail consacrée à l’évaluation des dispositifs de sécurité du match Maroc–Tanzanie.

Le programme de la visite de la délégation américaine au Maroc devrait se poursuivre par une visite du stade Moulay Hassan à Rabat, afin de s’informer des mesures de sécurité accompagnant le match entre les sélections de l’Algérie et de la République démocratique du Congo. Cette visite portera en particulier sur les procédures de sécurisation de l’entrée des supporters étrangers et sur la coordination opérationnelle entre les services de la sûreté nationale et les officiers de police étrangers opérant au sein du Centre africain de coopération sécuritaire, ainsi que ceux présents sur le terrain en tant qu’accompagnateurs des supporters, appelés «Spotters».

La visite de la délégation du FBI au Maroc s’inscrit dans la volonté de la partie américaine d’identifier les facteurs de réussite et de distinction du modèle marocain en matière de sécurisation des grands événements sportifs, d’autant plus que les États-Unis d’Amérique se préparent à organiser la Coupe du monde de football 2026. Cette organisation nécessite la mise en place d’un centre de coopération sécuritaire internationale regroupant des représentants des services de sécurité des pays participants, conformément aux exigences de la Fédération internationale de football (FIFA).

Cette visite témoigne également de la volonté commune des parties marocaine et américaine de renforcer les mécanismes de coopération sécuritaire bilatérale à travers le partage des expertises opérationnelles, notamment dans les domaines de l’évaluation des risques, de la gestion des situations d’urgence et de l’utilisation des technologies de pointe dans le champ sécuritaire en général, et dans l’accompagnement des manifestations sportives en particulier. Cette orientation stratégique se poursuivra au cours des prochaines années, d’autant plus que les deux pays s’apprêtent à organiser deux éditions consécutives de la Coupe du monde de football en 2026 et 2030.