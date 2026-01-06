CAN 2025: après le complexe Moulay Abdellah, une délégation du FBI américain en visite au stade Moulay El Hassan à Rabat

Lors de cette visite, la délégation américaine a reçu des explications détaillées sur le protocole de sécurité et le maintien de l’ordre public mis en œuvre par la préfecture de police de Rabat, en coordination avec les services centraux de la Direction générale de la sûreté nationale. Cela comprend l’accompagnement de l’afflux des spectateurs via les axes routiers et les stations de transport public, jusqu’à leur accès à la zone de contrôle finale et l’entrée dans le stade dans les meilleures conditions.

La délégation américaine a également pu constater les ressources humaines et les moyens logistiques importants mobilisés par les services de la sûreté nationale, notamment les véhicules d’intervention, les systèmes de surveillance vidéo par caméras et drones, ainsi que les techniques de travail des équipes spécialisées telles que la police montée, la police cynotechnique, les équipes de détection d’explosifs et celles de maintien de l’ordre, entre autres.

Les membres de la délégation du FBI en visite au stade Moulay El Hassan à Rabat.

Les membres de la délégation du FBI ont exprimé leur admiration pour le niveau avancé des infrastructures préparées par le Maroc pour accueillir cet événement footballistique africain. Ils ont également salué la précision et l’efficacité des mesures de sécurité, capables de concilier la garantie de la sécurité publique et la protection des participants tout en préservant le spectacle et le plaisir du football.

La délégation américaine, en visite au Maroc du 4 au 7 janvier, a pu se familiariser avec plusieurs aspects du protocole de sécurité adopté par la Direction générale de la sûreté nationale pendant ce tournoi, en particulier les mesures de sécurité pour le dernier match de l’équipe nationale et le fonctionnement du Centre de coopération en matière de sécurité internationale à Rabat, dans le cadre d’une vision stratégique visant à partager l’expertise avec leurs homologues marocains, en perspective des Coupes du Monde 2026 et 2030.