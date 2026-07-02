Sécurisation du Mondial 2026: le FBI voit dans le Maroc un partenaire fiable et mondialement reconnu

Le directeur adjoint du Federal Bureau of Investigation (FBI), Christopher Raia, s’est rendu mercredi au Centre international de coopération policière (IPCC), qui rassemble les représentants des agences d’application de la loi et des services de sécurité des pays participant à la Coupe du monde 2026.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’encadrement sécuritaire de haut niveau mis en place pour l’ensemble des rencontres du Mondial. Le responsable américain a réservé une rencontre particulière aux représentants du pôle formé par la Direction générale de la sûreté nationale et la Direction générale de la surveillance du territoire (DGSN-DGST).

Christopher Raia leur a exprimé ses remerciements pour la participation du Maroc à la sécurisation de l’événement et sa contribution à l’ensemble des phases du tournoi. Il a indiqué que le FBI considère le Royaume comme un partenaire fiable, doté d’une expertise et d’une crédibilité reconnues à l’échelle internationale.

Le directeur adjoint du FBI, Christopher Raia

Le directeur adjoint du FBI a également prononcé une allocution devant les représentants des services de sécurité étrangers présents à l’IPCC, dans laquelle il a souligné l’importance du partenariat international et de la coopération multilatérale en matière d’échange de renseignements pour le dispositif sécuritaire du Mondial co-organisé par les États-Unis.

Il a par ailleurs mis en avant l’ampleur du défi que représente la sécurisation de 78 rencontres sur une période de près de deux semaines, un objectif qu’il a jugé impossible à atteindre sans une coopération internationale étroite.

Christopher Raia a relevé la hausse du nombre de menaces déjouées par les autorités américaines sur leur territoire, une évolution qu’il a attribuée à la précision des renseignements transmis et au soutien continu des pays partenaires.