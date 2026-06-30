Armement. Une société marocaine produit des munitions d’artillerie à Sidi Yahya

Une usine installée à Sidi Yahya fabrique des munitions d’artillerie de 155 mm et des cartouches de moyen calibre de 30 mm. C’est la première installation de ce type au Maroc. Aucune usine de munitions n’existait auparavant dans le pays, selon le compte spécialisé Semper Supra.

#Industry



🇲🇦🪖| Morocco has launched domestic production of 30×173mm ammunition (M201 HE-T and M200 TP-T) and 155mm artillery ammunition (M662 UMACS, M481, M150, and M107-A3) through MMI Ammunition, which operates a production facility in SGZID Sidi Yahya. pic.twitter.com/mI6AXE2T2A — Semper Supra (@CaelumPugnator) June 29, 2026

L’unité porte le nom de MMI Ammunition. Selon son site, elle produit une gamme de munitions d’artillerie présentées comme «avancées et éprouvées au combat», conformes aux normes militaires de l’OTAN et destinées à couvrir «l’ensemble des besoins des forces armées modernes» en matière de munitions de précision pour systèmes 155 mm et de moyen calibre.

Quatre munitions de calibre 155 mm sont en production. Le M107-A3 est une version à portée étendue du projectile traditionnel M107. Compatible avec tous les obusiers standard, il est doté d’une ceinture de forcement améliorée et soudée, qui accroît sa résistance jusqu’à 6 unités de charges modulaires ou la charge 11, contre une résistance limitée pour le M107 classique. Cette résistance accrue permet des portées plus longues et une compatibilité avec tout type de canon, quel que soit le calibre. Sa portée maximale s’étend de 22,5 à 25,5 km selon la configuration du canon utilisé.

Lire aussi : Discrets, précis et puissants: le Maroc va bientôt s’équiper des drones de combat turcs Akıncı

Le M481, projectile HE à portée étendue Boat Tail, est principalement utilisé pour l’effet de souffle et la fragmentation contre les troupes d’infanterie et les cibles matérielles légères. Il peut être tiré depuis des canons d’artillerie 155 mm de calibre 39, 45 et 52, avec tous types de charges propulsives.

Sa portée maximale atteint 31 km. Ce projectile est environ 200% plus efficace que le M107 traditionnel et contient 10,5 kg de TNT dans un corps en alliage d’acier à paroi mince, haute résistance et forte fragmentation. Il est conforme au protocole balistique conjoint de l’OTAN (JBMOU).

Le M150 est un projectile fumigène avancé de calibre 155 mm. Il offre une durée de fonctionnement de 3 minutes, contre 2 minutes pour les projectiles fumigènes traditionnels, et une portée de 22 km. Grâce à ses 5 pots fumigènes, contre 3 pour les modèles classiques, il produit un écran de fumée plus dense.

Le M662 UMACS est un système de charges d’artillerie uni-modulaire. Conçu pour minimiser l’empreinte logistique et réduire les coûts opérationnels liés à la manutention des munitions, ce système économique permet aux canons automatiques et semi-automatiques d’augmenter leur cadence de tir et d’améliorer leur précision. La charge modulaire assure une meilleure constance de la vitesse initiale du projectile et réduit l’usure du tube et s’avère conforme au protocole JBMOU.

Deux munitions de moyen calibre de 30x173 mm complètent la production. La M201 HE-T est une cartouche opérationnelle explosive brisante traçante. Elle offre une pénétration et une létalité améliorées, efficaces contre un large éventail de menaces sur le champ de bataille. Compatible avec le Bushmaster II MK44, le Mauser MK30 et d’autres systèmes d’armes équivalents, elle est entièrement conforme à la norme OTAN STANAG 4624.

Utilisable pour les applications terrestres et navales, elle est capable de percer les véhicules blindés légers et les structures, et se révèle adaptée au combat contre les forces d’infanterie ennemies ou en milieu urbain. Sa précision reste élevée jusqu’à 3.000 m, pour une portée maximale de 5.000 m.

Lire aussi : Fabricant du premier drone militaire 100% marocain, AES passe à la phase industrielle

La M200 TP-T est une cartouche d’entraînement traçante. Conçue pour les exercices, elle est compatible avec les mêmes systèmes d’armes que le M201. Balistiquement équivalente à la cartouche opérationnelle HE-T, elle offre le même niveau de précision jusqu’à 3.000 m et reste capable de percer des véhicules blindés légers, ce qui en fait une solution d’entraînement réaliste pour les applications terrestres et navales.

MMI Ammunition se présente comme une société spécialisée «dans les solutions globales pour le champ de bataille moderne». Son infrastructure de production s’étend sur plus de 20.000 m², «couvrant tous les aspects de la fabrication, l’assemblage, l’emballage, la métallurgie, la balistique, les essais de tir réel et l’assurance qualité», avec «une capacité de production de plus de 250.000 unités de différents calibres de munitions par an».

La production de MMI Ammunition s’appuie sur plusieurs certifications. Le site dispose d’un système de management de la qualité certifié ISO 9001, soumis à des audits réguliers par un organisme accrédité. Les munitions fabriquées respectent les spécifications STANAG de l’OTAN, garantissant leur interopérabilité avec les équipements des forces alliées. L’usine applique également les restrictions RoHS sur les substances dangereuses dans ses procédés de fabrication, ainsi que la publication AQAP-2110, référentiel allié d’assurance qualité de l’OTAN appliqué à la conception et au développement des munitions.