Discrets, précis et puissants: le Maroc va bientôt s’équiper des drones de combat turcs Akıncı

Après l’acquisition des drones Bayraktar TB2 en 2021, le Maroc a décidé de renforcer ses capacités en optant pour une version plus sophistiquée: le modèle Akıncı. Ce nouvel appareil, à la pointe de la technologie, se distingue par ses caractéristiques avancées et son efficacité opérationnelle élevée, adaptées aux besoins stratégiques des Forces royales air, indique le très informé Forum Far Maroc sur Facebook.

Une première livraison est attendue en février 2025. Le Bayraktar Akıncı est conçu pour répondre aux exigences d’autonomie et de portée indispensables pour la surveillance et la défense de larges territoires. Ce drone est capable de voler jusqu’à 24 heures en continu, avec une portée maximale de 6.000 kilomètres, grâce à son système de guidage satellite qui supprime les contraintes de distance.

Équipé d’un radar AESA (Active Electronically Scanned Array), il peut détecter et suivre simultanément plusieurs cibles, permettant ainsi une gestion efficace et rapide des menaces. Ce radar avancé offre au drone une précision et une réactivité accrues, même dans des environnements hostiles, où il peut déjouer les systèmes de défense adverses.

De plus, l’Akıncı possède une capacité de charge capable d’emporter des armes variées, y compris des missiles et bombes guidées de longue portée, offrant des capacités offensives similaires à celles des avions de chasse F5.

Sa faible signature radar le rend discret et difficile à repérer pour les systèmes de défense ennemis. Cela en fait un atout majeur pour les opérations de reconnaissance en territoire hostile, le repérage de cibles stratégiques, ainsi que pour des missions de neutralisation des infrastructures adverses. Une polyvalence qui permet au drone d’exécuter un large éventail de missions, allant de la surveillance au soutien tactique en passant par des frappes de précision.