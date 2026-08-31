Législatives: début du dépôt des candidatures, premières impressions de postulants à Rabat

Le PAMiste, Adib Benbrahim est candidat au Chellah et l’USFPiste Abdelkrim Benatiq, pour le quartier de l’Océan (Y.Mannan/Le360).

L’opération de dépôt des candidatures pour les élections législatives du 23 septembre 2026 a débuté ce lundi 31 août et se poursuivra jusqu’au 8 septembre dans l’ensemble des circonscriptions électorales du Royaume. À Rabat, Le360 a suivi les démarches de deux candidats en lice dans les circonscriptions de Rabat-Chellah et Rabat-Océan.

Pour ce scrutin, la procédure débute par voie électronique, via la plateforme dédiée au dépôt des candidatures. Après réception du récépissé électronique, les candidats sont convoqués auprès des services territoriaux du ministère de l’Intérieur afin de finaliser leurs dossiers et de confirmer leurs candidatures.

À la wilaya de la région Rabat-Salé-Kénitra, Le360 a ainsi suivi le dépôt de candidature d’Adib Benbrahim, tête de liste du Parti authenticité et modernité (PAM) dans la circonscription de Rabat-Chellah. Celle-ci couvre notamment les secteurs de Takaddoum, Douar El Hajja, Youssoufia et Mabella. La candidature de Benbrahim sous les couleurs du PAM dans cette circonscription avait été arrêtée par le parti en juillet dernier.

Député sortant, Adib Benbrahim estime que l’opération s’est déroulée «dans de bonnes conditions, aussi bien par voie électronique que lors du dépôt physique du dossier». Il se dit désormais «prêt à affronter la compétition face aux autres candidats» et affiche sa confiance quant à l’issue du scrutin.

Dans la très disputée circonscription de Rabat-Océan, Abdelkrim Benatiq conduira pour sa part la liste de l’Union socialiste des forces populaires (USFP). L’ancien ministre y affrontera notamment Mohamed Mehdi Bensaïd, ministre sortant de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et candidat du PAM, ainsi que Mustapha El Khalfi, ancien ministre et candidat du Parti de la justice et du développement (PJD).

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Abdelkrim Benatiq a salué le dispositif mis en place par le ministère de l’Intérieur pour l’enregistrement des candidatures. «C’est un système impeccable, qui a fonctionné sans aucune anomalie», a-t-il déclaré. Le candidat socialiste entend désormais intensifier ses préparatifs afin, dit-il, «d’être prêt pour cette importante échéance».

Il a également appelé les citoyens à participer massivement au scrutin, tout en rappelant les liens historiques entre Rabat et l’USFP, dont plusieurs figures fondatrices sont issues de la capitale.

Rabat-Océan, une circonscription très disputée

La bataille s’annonce particulièrement serrée dans la circonscription de Rabat-Océan, régulièrement qualifiée de «circonscription de la mort» en raison du poids des personnalités politiques qui s’y présentent et de l’intensité de la compétition pour ses quatre sièges.

Lors des législatives du 8 septembre 2021, elle avait notamment été fatale à deux chefs de parti: Saâd-Eddine El Othmani, alors chef du gouvernement et secrétaire général du PJD, et Nabil Benabdallah, secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS). Le premier avait terminé cinquième avec 4.028 voix, tandis que le second s’était classé huitième avec 2.210 suffrages.

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Mohamed Mehdi Bensaïd avait, lui, décroché l’un des quatre sièges en jeu sous les couleurs du PAM. Cinq ans plus tard, il repart à la conquête de la même circonscription. Le ministre sortant de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a déposé ce lundi matin sa candidature au siège de la wilaya de Rabat-Salé-Kénitra.

Mohamed Mehdi Bensaid, en compagnie des membres de sa liste électorale, lors du dépôt de sa candidature aux élections législatives dans la circonscription de Rabat Océan, ce lundi 31 août 2026.

Rabat-Océan s’annonce ainsi comme l’un des principaux points chauds de la bataille électorale dans la capitale, avec quatre sièges à pourvoir à la Chambre des représentants.