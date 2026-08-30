Législatives 2026: Fouzi Lekjaa ne sera finalement pas candidat à Berkane, selon son entourage

Fouzi Lekjaa, nouvelle recrue du Parti authenticité et modernité (PAM), a finalement décidé de ne pas se présenter à Berkane aux élections législatives du mercredi 23 septembre, a-t-on appris ce dimanche auprès de son entourage.

Récemment, une source sûre au sein du PAM avait pourtant assuré que le ministre délégué sortant chargé du Budget allait présenter sa candidature au scrutin législatif, après son adhésion au parti du Tracteur.

Son entourage explique ce renoncement par le fait que Fouzi Lekjaa n’a pas rejoint le PAM pour «convoiter un quelconque poste», mais pour une mission qu’il juge fondamentale: «contribuer, aux côtés de la présidence, à construire un important projet politique» englobant plusieurs secteurs, dont la jeunesse et l’économie.

«En revanche, il sera présent lors de la campagne électorale en soutenant les différents militants du PAM», souligne la même source.

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Le parti prévoit par ailleurs d’organiser, mardi 1er septembre à Rabat, une présentation officielle de son programme électoral ainsi que de l’ensemble de ses candidats en vue du scrutin législatif.

On rappelle, de même source, que l’épouse de Fouzi Lekjaa, Houda Lamghari, est tête de liste régionale des femmes du PAM dans l’Oriental.

À Berkane, le parti a finalement désigné Mohamed Ibrahimi comme candidat. Dans les autres circonscriptions de la région de l’Oriental, le PAM a investi Radouane Bougataya à Jerada, Abdelkader Hadri à Oujda-Angad, Abderrahman Sahil à Taourirt, Hamid Echaya à Figuig, Mohamed Moumni à Nador et Mohamed Bernichi à Guercif.

À noter que le dépôt des déclarations de candidature aux élections des membres de la Chambre des représentants, prévues le mercredi 23 septembre, débutera lundi 31 août à 8h00 et se poursuivra jusqu’au mercredi 9 septembre à midi.

En renonçant à une candidature directe à Berkane, Fouzi Lekjaa évite d’apparaître comme une simple prise électorale du PAM. Son rôle devrait plutôt se jouer sur le terrain de la campagne et de la construction du projet politique du parti, alors que le scrutin législatif du 23 septembre entre désormais dans sa phase décisive.