Législatives 2026: représentativité des femmes, positionnement à gauche, Fouzi Lekjaa… Les confidences de Mustapha Benali, SG du FFD

Le secrétaire général du Front des forces démocratiques (FFD), Mustapha Benali, voit d’un bon œil l’arrivée de Fouzi Lekjaa au sein du Parti authenticité et modernité (PAM), à condition que cet engagement apporte une réelle valeur ajoutée à la vie politique nationale.

«Il a le droit d’adhérer au parti de son choix. C’est un pas positif si son action contribue à la réalisation des objectifs socio-économiques dont le pays a besoin», affirme le dirigeant du FFD dans un entretien avec Le360.

Mustapha Benali se montre en revanche critique à l’égard du bilan de l’actuel gouvernement, estimant que celui-ci n’est pas parvenu à atténuer les difficultés auxquelles sont confrontés les citoyens, notamment la hausse du coût de la vie. Il tient également à rappeler le positionnement idéologique de sa formation: «Le FFD est un parti de gauche, mais pas d’extrême gauche.»

Fondé le 27 juillet 1997 à la suite d’une scission avec le Parti du progrès et du socialisme (PPS), le Front des forces démocratiques a été créé sous l’impulsion de feu Thami El Khyari. Celui-ci avait notamment occupé les fonctions de ministre délégué chargé de la Pêche, puis de ministre de la Santé sous les gouvernements d’alternance dirigés par Abderrahmane El Youssoufi.

Le FFD compte actuellement trois députés à la Chambre des représentants. À l’approche des élections législatives du 23 septembre 2026, la formation, dont le symbole est le rameau d’olivier, entend élargir son implantation électorale et renforcer sa représentation au Parlement.

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Mustapha Benali affirme ainsi que son parti entend présenter des candidats sur «l’ensemble du territoire national», avec notamment sept femmes têtes de liste. «Nous encourageons les femmes à renforcer leur place en politique, au même titre que les jeunes», souligne-t-il. Le FFD prévoit de dévoiler ses candidats ainsi que son programme électoral le 21 septembre à Rabat.

Au-delà de sa couverture électorale, le parti ambitionne de franchir un nouveau palier à la Chambre des représentants. Son secrétaire général espère ainsi atteindre le seuil nécessaire à la constitution d’un groupe parlementaire. «C’est un rêve que nous voulons réaliser», confie-t-il.

À travers cette ambition, le FFD entend consolider son poids institutionnel tout en revendiquant son ancrage à gauche, à quelques semaines d’un scrutin qui doit renouveler la Chambre des représentants.