Politique

Législatives 2026: un tournant démocratique majeur, selon le politologue Mohamed Bouden

Le politologue Mohamed Bouden. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 08/09/2025 à 19h31

VidéoÀ l’approche des législatives de 2026, le Maroc s’engage dans un processus de concertation inédit entre le ministère de l’Intérieur et les partis politiques. Pour le politologue Mohamed Bouden, ces discussions traduisent une volonté ferme d’assurer des élections transparentes et participatives, inscrivant ce scrutin dans une dynamique plus large de consolidation démocratique.

La préparation des prochaines élections législatives se déroule dans un climat qualifié de « cordial et responsable » par le politologue Mohamed Bouden. Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a entamé une série de consultations bilatérales avec les dirigeants des partis politiques, les invitant à soumettre leurs propositions sur le futur code électoral. Un projet de loi devrait être élaboré avant la fin de l’année et présenté au Parlement.

Lundi, Abdelouafi Laftit a conduit un troisième round de rencontres, recevant successivement les dirigeants de l’Istiqlal (majorité) et du Mouvement populaire (opposition). L’Union socialiste des forces populaires (USFP) avait déjà remis son mémorandum le 20 août, promettant d’en dévoiler prochainement les détails. Le PJD, le PPS et le FFD ont, de leur côté, rendu publiques leurs contributions.

Commentant cette séquence, Mohamed Bouden a insisté sur la portée du processus : « Les orientations de Sa Majesté ont été partagées avec les acteurs politiques », rappelant que l’objectif est d’organiser « des élections libres et transparentes pour la Chambre des représentants, sans négliger les autres échéances, notamment celles de la Chambre des conseillers et des conseils territoriaux ».

Selon lui, une méthodologie de concertation claire permet d’aboutir à des consensus sur des points essentiels tout en assurant une meilleure information des électeurs. « Nous assistons aujourd’hui à une démarche participative et une construction collective », affirme-t-il.

Les partis politiques ont notamment insisté sur la moralisation de la vie publique, la révision des listes électorales, le découpage administratif, ainsi que sur la participation accrue des femmes, des jeunes et des Marocains résidant à l’étranger. Plusieurs formations se rejoignent également sur le maintien du scrutin proportionnel direct.

Lire aussi : Réforme du code électoral: le ministre de l’Intérieur poursuit ses concertations avec les partis politiques

Enfin, le politologue appelle les partis à renouveler leur discours : « Le langage politique doit évoluer, devenir concret et refléter les besoins de la société », dit-il, ajoutant que la compétition ne pourra être équitable que si les acteurs dépassent « les calculs personnels et étroits ».

À mesure que s’ébauche le calendrier électoral, les concertations engagées dessinent les contours d’un scrutin qui se veut exemplaire. Mais c’est au discours des partis et à leur capacité à convaincre au-delà des clivages que se jouera, en 2026, la véritable vitalité démocratique du pays.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 08/09/2025 à 19h31
#Élections#Législatives#democratie#Ministère de l'Intérieur#partis politique#Transparence

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Mauritanie. «C’est un véritable recul démocratique», la nouvelle loi sur les partis politiques vivement critiquée par l’opposition

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Un nouveau code électoral en gestation: les partis appelés à formuler leurs propositions

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Réforme électorale: Abdelouafi Laftit ouvre le dialogue avec les partis politiques

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Nouakchott: les migrants maliens partis, les bonnes affaires avec

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Séance houleuse au Parlement: 90 minutes de confrontation entre majorité et opposition

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Subventions à l’importation des viandes rouges: mission d’information ou commission d’enquête? Au Parlement, opposition et majorité se livrent un bras de fer

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

L’inquiétante léthargie de notre opposition politique

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Présidentielle et opposition: au Cameroun, les dissensions internes empêchent toute coalition

Articles les plus lus

1
Sans famille
2
Casablanca: le chantier du nœud autoroutier de Sidi Maârouf avance à grande vitesse
3
Le rêve français du régime d’Alger
4
Le journal Le Monde et le Sahara marocain
5
Les enjeux de la réforme universitaire
6
Prince, Jura, Normandie: chronique du déclin des icônes piétonnes de Casablanca
7
Après son limogeage, ISTN pour Nadir Larbaoui ou comment le régime d’Alger broie ses propres chouchous
8
Algérie: le régime va-t-il céder la wilaya de Tindouf au Polisario?
Revues de presse

Voir plus