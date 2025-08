Un nouveau code électoral en gestation: les partis appelés à formuler leurs propositions

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a réuni ce samedi à Rabat les chefs des partis politiques les plus représentatifs afin de lancer officiellement les concertations en vue de l’élaboration du prochain code électoral. Ce texte, qui encadrera les élections législatives prévues entre fin 2026 et début 2027, devra être finalisé avant la fin de l’année, conformément aux hautes orientations royales.

Lors de cette rencontre tenue au siège de son département, le ministre a invité les formations politiques à lui soumettre, d’ici septembre prochain, leurs propositions individuelles sur le futur cadre électoral. L’objectif: amorcer un dialogue structuré dès la rentrée politique, avant l’ouverture de cycles de pourparlers collectifs.

Selon un dirigeant politique présent à la réunion, l’allocution du ministre a été «claire et ferme quant à l’engagement de son département à garantir des élections transparentes, équitables et crédibles». Une approche saluée par les participants, qui y ont vu une volonté d’instaurer un climat de confiance autour de cette réforme majeure.

Une consultation élargie à tout l’échiquier politique

Étaient présents à cette première phase de concertation les responsables des partis de la majorité (RNI, PAM, Istiqlal) comme ceux de l’opposition (MP, USFP, PPS, PJD), ainsi que les chefs de formations disposant d’un groupe parlementaire de soutien à la majorité, notamment l’Union constitutionnelle (UC) et le Mouvement démocratique et social (MDS).

Dans l’après-midi, le ministre devrait poursuivre ses entretiens avec les dirigeants des petits partis politiques, afin de garantir une participation inclusive à cette démarche.

Une réponse à l’appel du Souverain

Cette initiative ministérielle s’inscrit dans le prolongement du discours adressé à la Nation par le roi Mohammed VI, le 29 juillet dernier, à l’occasion du 26ème anniversaire de son accession au Trône. Le Souverain y avait appelé à l’élaboration et à l’adoption d’un nouveau code électoral d’ici la fin de l’année, en vue d’assurer le respect des échéances constitutionnelles et de refonder le pacte démocratique entre les institutions, les partis et les citoyens.

«Il reste environ un an avant la tenue des prochaines législatives», avait rappelé le Roi, soulignant l’importance d’un processus électoral rigoureux, transparent et conforme aux principes constitutionnels.

La feuille de route est désormais tracée. Reste à chaque parti de contribuer, par ses propositions, à l’élaboration d’un code électoral à la hauteur des ambitions démocratiques du Royaume.