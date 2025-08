Sécurité, développement, élections… Laftit fixe le cap et réunit walis, gouverneurs et hauts responsables sécuritaires

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a présidé à Tétouan une réunion d’envergure en présence des walis, gouverneurs et principaux responsables des corps de sécurité. Ont notamment pris part à cette rencontre le Commandant de la Gendarmerie Royale, les directeurs généraux de la Sûreté nationale, de la Surveillance du territoire, des Études et de la Documentation, ainsi que les hauts responsables des forces auxiliaires, de la Protection civile et de l’Administration pénitentiaire.

Cette réunion a constitué un moment fort pour réaffirmer l’alignement du ministère sur les Hautes Orientations Royales énoncées dans le Discours du Trône du 29 juillet. Elle a permis de réitérer l’engagement des autorités territoriales et sécuritaires à veiller à leur concrétisation sur le terrain.

Consolidation de la sécurité et préparation rigoureuse des prochaines élections

Au cœur des échanges figurait la consolidation de la sécurité des citoyens. Le ministre a appelé à une vigilance constante face aux menaces terroristes et à une intensification des efforts de lutte contre toutes les formes de criminalité. Il a salué la performance des forces de sécurité, soulignant l’efficacité de leurs actions préventives et opérationnelles.

La réunion a également abordé la préparation des prochaines échéances électorales, un chantier prioritaire pour le ministère. Abdelouafi Laftit a insisté sur la nécessité de garantir un processus électoral transparent, intègre et inclusif, en étroite coordination avec les partis politiques.

Développement territorial et régionalisation avancée au cœur des priorités

La rencontre a également été l’occasion de mettre en lumière le modèle de développement des provinces du Sud, érigé en référence nationale pour sa dynamique de transformation grâce à des investissements structurants et à la valorisation des ressources locales.

Les discussions ont mis l’accent sur l’impératif de lancer une nouvelle dynamique territoriale, en particulier à travers la régionalisation avancée. Le ministre a souligné le rôle stratégique de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) dans la réduction des disparités sociales, la promotion de l’équité territoriale et le renforcement du capital humain.

En conclusion, le ministère de l’Intérieur a réaffirmé son engagement à servir la Nation et les citoyens sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans un esprit de responsabilité, de mobilisation continue et d’action au service de l’intérêt général.